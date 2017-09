Believe stärkt Standort Berlin

Großansicht Weihten die Berliner Believe-Büros ein (von links): Natalie Kindt (Produktmanager Believe Germany), Bettina Wohlgefahrt (Salesdirector GSA Believe Germany), Marc Leopoldseder (A&R Manager Believe Germany), Viktoria Weber (Marketingmanager Believe Germany), Torsten Mewes (Head of Label & Artist Service Believe Germany) und Thorsten Freese (Managing Director Believe Germany) (Bild: Salwa Houmsi) Weihten die Berliner Believe-Büros ein (von links): Natalie Kindt (Produktmanager Believe Germany), Bettina Wohlgefahrt (Salesdirector GSA Believe Germany), Marc Leopoldseder (A&R Manager Believe Germany), Viktoria Weber (Marketingmanager Believe Germany), Torsten Mewes (Head of Label & Artist Service Believe Germany) und Thorsten Freese (Managing Director Believe Germany) (Bild: Salwa Houmsi)

Das Team von Believe Germany expandiert in die deutsche Hauptstadt und bezog kürzlich neue Räumlichkeiten im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Die Büros in der Bergmannstraße 5 dienen fortan als Sitz der inzwischen vier Mitarbeiter starken Berliner Dependance des Hamburger Unternehmens. Der international aktive Vertriebsdienstleister will mit diesem Schritt seine Ambitionen auf dem deutschen Musikmarkt unterstreichen."Berlin als kreatives Epizentrum und wichtiger Standort der Musikindustrie spielt für Believe eine immer größere Rolle", kommentiert Geschäftsführer Thorsten Freese . "Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis wir unsere Präsenz auch in der Hauptstadt ausbauen." Bettina Wohlgefahrt , Sales Director GSA, selbst seit Jahren in der Szene Berlins verwurzelt, freut sich über die neue Dependance: "Für den deutschen Musikmarkt ist Berlin extrem wichtig: Auf Künstler, Managements und Labels übt die Stadt eine enorme Anziehungskraft aus, hier entstehen jede Menge neue Ideen und Projekte. Um als Vertrieb sein Ohr am Puls der Zeit zu behalten, ist es unabdingbar, in Berlin präsent zu sein."Im Berliner Büro sind neben Bettina Wohlgefahrt auch Marc Leopoldseder (A&R/Consultant), Produktmanagerin Natalie Kindt und Marketingmanagerin Viktoria Weber für Believe tätig.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen