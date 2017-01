Believe sieht Ace Tee mit "Bist du down?" auch international auf Kurs

Großansicht Machten Station im Believe-Büro (von links): Randy, Ace Tee und Dennis Sagra (nur!musik) (Bild: Believe) Machten Station im Believe-Büro (von links): Randy, Ace Tee und Dennis Sagra (nur!musik) (Bild: Believe)

Mit "Bist du down?" sorgt Nachwuchskünstlerin Ace Tee aus Hamburg derzeit für Aufsehen. Angeschoben unter anderem vom Tweet einer kanadischen Nutzerin landete der deutschsprachige Song im Stil von R&B-Hits der 90er-Jahre zum Beispiel prominent bei "Spiegel online" und schaffte es sogar bis in die "Tagesschau" der ARD, die den Beitrag anschließend auch via Facebook verbreitete Beim Digitalvertrieb Believe misst man bereits internationale Erfolge für Ace Tee: So bringt es der von der Künstlerin in Eigenregie erarbeitete und unter einer Bahnbrücke in Hamburg Altona gefilmte Videoclip zu "Bist du down?" via YouTube bis zum Vormittag des 20. Januar auf fast 900.000 Abrufe, bei Spotify registrierte der Titel mehr als 452.000 Streams, die Zahl der kostenpflichtigen Trackdownloads rangiert im vierstelligen Bereich."Ich freue mich sehr, Ace Tee mit unserem Team vom Believe-Label & Artist Service unterstützen zu dürfen und wir freuen uns sehr über den internationalen Erfolg", lässt Sales Director Bettina Wohlgefahrt denn auch wissen.Aufgeschlüsselt nach Stores entfielen mit Stand 19. Januar fast zwei Drittel des Erfolgs von "Bist du down?" auf Spotify, fast 20 Prozent auf iTunes und knapp zehn Prozent auf Apple Music. Beinahe die Hälfte der Abrufe entfiel auf den deutschen Heimatmarkt der Künstlerin, mehr als 21 Prozent auf die USA und knapp acht Prozent auf Großbritannien. In den Viral-Charts von Spotify sprang der Titel in Österreich und der Schweiz zwischenzeitlich bis auf Platz eins, in Deutschland auf vier, in UK auf fünf und weltweit auf sechs.

Quelle: MusikWoche

