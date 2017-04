Believe Germany übernimmt Soulfood

Sind jetzt ein Team (von links): Jochen Richert (Geschäftsführer Soulfood), Bettina Wohlgefahrt (Salesdirector Believe), Thorsten Freese (Geschäftsführer Believe), Georg Schmitz (Geschäftsführer Soulfood), Steve Gardner (Head of Label Management Soulfood), Nils Wasko (Labelmanager AFM Records) und Torsten Mewes (Head of Label und Artistservice Believe) (Bild: Karsten Arndt)