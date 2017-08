Bei Hörbuch Hamburg werden die Karten neu gemischt

Großansicht Kümmert sich um die Pressearbeit: Dörthe Gaettens (Bild: Moritz Piehler) Kümmert sich um die Pressearbeit: Dörthe Gaettens (Bild: Moritz Piehler)

Großansicht Zurück bei Hörbuch Hamburg: Lisa Kothe (Bild: privat) Zurück bei Hörbuch Hamburg: Lisa Kothe (Bild: privat)

Während Anna Steinwede bei Hörbuch Hamburg aus der Elternzeit zurückkehrt, wechselt Dörthe Gaettens in die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Lisa Kothe stößt als Produktmanagerin im Erwachsenenprogramm neu zum Team des Hörbuchverlags dazu.Erste Erfahrungen sammelte die studierte Literatur- und Medienwissenschaftlerin Lisa Kothe bei einem Volontariat in der Presseabteilung bei Hörbuch Hamburg. Nach einer Zwischenzeit beim Jumbo-Verlag , wo sie für drei Jahre als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig war, ist sie nun zu Hörbuch Hamburg zurückgekehrt.Anna Steinwede hat nach ihrer Elternzeit wieder den Bereich Rechte und Lizenzen bei Hörbuch Hamburg übernommen, den sie seit Ende 2014 betreut.Nachdem Dörthe Gaettens die Elternzeitvertretung für Anna Steinwede übernommen hatte, betreut sie nun in der Presseabteilung des Unternehmens die Labels Silberfisch und Osterwoldaudio. Außerdem verantwortet sie zusammen mit Tessa Müller die Pressearbeit des Hauses.

Quelle: MusikWoche

