Because schließt sich weltweit mit Caroline International kurz

Schließt eine globale Partnerschaft mit Caroline International, der Vertriebs- und Marketingdivision für unabhängige Partner der Universal Music Group: Because-Gründer Emmanuel de Buretel

Ab Anfang 2018 vertraut das Team von Because Music um Firmengründer Emmanuel de Buretel in Sachen Marketing, Promotion und physischem Vertrieb auf internationaler Basis auf die Zusammenarbeit mit der Universal-Music-Tochter Caroline International. Das gaben die beiden Partner am 29. November 2017 bekannt. Die entsprechende Vereinbarung gilt ab Januar 2018, im physischen Vertriebsbereich für den Because-Heimatmarkt Frankreich allerdings erst ab 2019.Zudem eröffnet Because im Zuge der Vereinbarung erstmals eine US-Niederlassung in Los Angeles.Um den Digitalvertrieb will sich das Because-Team derweil direkt kümmern. Der frühere EMI-Europachef Emmanuel de Buretel, der Because 2005 aus der Taufe hob , bezeichnet den Deal mit Caroline denn auch deshalb als einen "Durchbruch" und eine bislang einmalige Form der Zusammenarbeit eines unabhängigen Unternehmens mit einem Musikkonzern.Schließlich versetze die Partnerschaft Because Music in die Lage, alle Daten und die gesamte digitale Pipeline zu kontrollieren. Lucian Grainge, Chairman & CEO of Universal Music Group, zeigt sich begeistert über die Zusammenarbeit und verweist dabei unter anderem auf den A&R-Instinkt von Emmanuel de Buretel, der bei Because Music unter anderem mit Künstlern wie Major Lazer, Charlotte Gainsbourg, Justice, Metronomy oder Christine & The Queens arbeitete.Bislang vertraute Because auf den ADA-Vertriebsarm von Warner Music. Zuletzt hatte Because noch den London-Labelkatalog von Warner Music übernommen

Quelle: MusikWoche

