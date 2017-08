BB Promotion zieht "Bodyguard"-Bilanz

Großansicht Bei der Kölner Abschiedsvorstellung von "Bodyguard" (von links): Hauptdarsteller Jürgen Fischer, Produzent Ralf Kokemüller und Hauptdarstellerin Patricia Meeden (Bild: BB Promotion) Bei der Kölner Abschiedsvorstellung von "Bodyguard" (von links): Hauptdarsteller Jürgen Fischer, Produzent Ralf Kokemüller und Hauptdarstellerin Patricia Meeden (Bild: BB Promotion)

Am 27. August 2017 feierte das von BB Promotion ausgerichtete "Bodyguard - Das Musical" nach 22 Monaten, 640 Shows und 665.000 Zuschauern seine letzte Show im mit 1650 Zuschauern ausverkauften Musical Dome in Köln. Nun macht sich die Produktion auf die Reise nach Stuttgart, wo "Bodyguard" Ende September im Stage Paladium Theater in Co-Produktion mit Stage Entertainment und neuer Besetzung Premiere feiern wird."Wir sind mit dem Erfolg von 'Bodyguard - Das Musical' in Köln sehr zufrieden", sagt Ralf Kokemüller , CEO BB Group. "Ich hatte nicht eine so hohe Erwartungshaltung und erstmal nur mit einer Spielzeit von einem Jahr gerechnet.".Im Musical Dome in Köln bleibt es indes nicht lange ruhig. Am 11. September starten die Proben für Richard O'Brien's "Rocky Horror Show", die am 4. Oktober den Auftakt ihrer zehnmonatigen Europatournee in Köln feiert.Bis Ende Juni 2018 warten in Köln insgesamt sechs Musicals und drei Bühnenshows auf die Zuschauer. Dafür befinden sich knapp 500.000 Tickets im Verkauf. Neben der "Rocky Horror Show" gehören dazu die Bühnenversion des Tanzfilms "Dirty Dancing", die Musicals "West Side Story", "Die Schöne und das Biest" und "Cats" sowie die kubanische Tanzshow "Ballet Revolución" , das Originalprogramm der Blue Man Group und die Michael-Jackson-Show "Thriller - Live". Ab dem 14. Februar kommt zudem Roman Polanskis Musical "Tanz der Vampire" erstmals an den Rhein, wo die Produktion bis 30. Juni 2018 zu sehen ist.

Quelle: MusikWoche

