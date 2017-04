BB Promotion bringt "Thriller Live" wieder auf die Bühne

Nach bereits fünf erfolgreichen Deutschlandtourneen bringt BB Promotion in Kooperation mit Flying Music und Key Concerts die Michael-Jackson -Tributshow "Thriller Live" 2018 wieder auf hiesige Bühnen zurück. Tourstart ist im Musical Dome Köln, wo die Show vom 23. Janaur bis 4. Februar gastiert. Termine in fünf weiteren deutschen Städten sowie auch in Zürich und Basel stehen fest, weitere sollen folgen.Seit 2009 hat "Thriller Live" laut BB Promotion weltweit über vier Millionen Fans in 33 Ländern angezogen. Am Londoner Westend schaffte die Produktion im September 2014 den Sprung in die Top 20 der Shows mit den längsten Laufzeiten.Das Bühnenspektakel präsentiert mehr als 30 Songs aus Michael Jacksons Karriere und lasse "das Publikum hautnah eintauchen in das künstlerische Vermächtnis des King of Pop": Das Spektrum der dargebotenen Titel reicht von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie "ABC" oder "Can You Feel It" über Welt-Hits über die Songs aus seinem legendären sechsten Studioalbum "Thriller" von 1982 das bis heute als meistverkaufter Longplayer aller Zeiten gilt, bis zu weiteren Hits wie "Bad" oder "Black Or White".Fünf Sängerinnen und Sänger, eine sechs Musiker starke Live-Band und eine Riege von Tänzern agieren bei "Thriller Live" auf der Bühne. Verantwortlich für die spektakulären Choreografien sind Gary Lloyd und LaVelle Smith Jr., der Originalchoreograf des mehrfach ausgezeichneten Videos zu "Dangerous" und fünffacher Gewinner des MTV Video Music Awards.23.01. - 04.02.2018 Köln - Musical Dome11.04.2018 Hamburg - Mehr! Theater12. - 14. 04 2018 Essen - Colosseum15.04.2018 Baden-Baden - Festspielhaus17. - 22.04.2018 CH-Zürich - Theater 1124. - 29.04.2018 CH-Basel - Musical Theater02.05.2018 Hannover - Swiss Life Hall03. - 06.05.2018 Berlin - Admiralspalast

