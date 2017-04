BB Group erweitert Geschäftsführung

Großansicht Steht an der Spitze eines nun fünfköpfigen Geschäftsführungsteams: Ralf Kokemüller, CEO der BB Group (Bild: Thommy Mardo) Steht an der Spitze eines nun fünfköpfigen Geschäftsführungsteams: Ralf Kokemüller, CEO der BB Group (Bild: Thommy Mardo)

Großansicht Steigt in die Geschäftsführungsriege auf: Maura O'Neill (Bild: BB Group) Steigt in die Geschäftsführungsriege auf: Maura O'Neill (Bild: BB Group)

Die BB Group meldet Änderungen in der Geschäftsführung: Maura O'Neill und Dario Gallo verstärken nach dem Ausscheiden des bisherigen CFO und COO Jörn Meyer die Geschäftsleitung der Firmengruppe.Meyer war der Gruppe seit 1996 verbunden. Im Jahr 2008 hatte er das Unternehmen bereits einmal verlassen, kehrte aber auf Wunsch der Gesellschafter nach dem Tod des Firmengründers Michael Brenner 2011 als CFO und COO in die Geschäftsführung der BB Group zurück. Nach dem "erfolgreichen Gesellschafterwechsel" mit der Ambassador Theatre Group Ltd. (ATG) als Mehrheitsgesellschafter im Jahr 2015 sieht Jörn Meyer nun einen guten Zeitpunkt gekommen, eigene Pläne zu verwirklichen."Ich bedanke mich bei Jörn Meyer. Was er für das Unternehmen geleistet hat, ist außergewöhnlich", so Ralf Kokemüller , CEO der BB Group. "Nach dem Tod Michael Brenners hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Firmengruppe weiterzuentwickeln und BB Group im Verbund mit ATG als erfolgreichen, verlässlichen Live-Entertainment-Partner international breiter aufzustellen."Maura O'Neill, die bereits seit März 2016 als CFO für den Bereich Finanzen der BB Gruppe verantwortlich ist, hat zum 1. April zusätzlich die Bereiche Kaufmännische Geschäftsführung, IT und Corporate Governance innerhalb der Geschäftsführung der BB Group übernommen. O'Neill war vor Ihrem Engagement bei der BB Group Mitglied in den Geschäftsführungen diverser Unternehmen im Bereich Mode, Banken und Food-Industrie.Zudem stieg Dario Gallo zum 1. April 2017 in die Geschäftsführung der BB Group auf. Er ist dem Unternehmen bereits seit 2001 verbunden und seit 2010 als Prokurist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Zuletzt verantwortete er als Director Legal & Licensing die Rechte- und Lizenzabteilung der Gesellschaft. Innerhalb der Geschäftsleitung wird Gallo darüber hinaus die Bereiche Ticketing, Human Resources und Business Development verantworten.Maura O'Neill und Dario Gallo ergänzen nun neben Matthias Mantel und Andree Kauschke das Geschäftsführungsteam um CEO Ralf Kokemüller.Kokemüller verlautet: "Durch diese Erweiterung unserer Geschäftsführung sind wir zur Verwirklichung unserer Ziele bestens aufgestellt und blicken einer spannenden Zukunft entgegen. Mit Maura O'Neill ist eine Expertin zu uns gestoßen, die unser Unternehmen mit ihrem Know-how und ihrer großen branchenübergreifenden Erfahrung optimal verstärkt. Mit Dario Gallo rückt ein langjähriger, erfahrener Mitarbeiter in die Geschäftsleitung auf, der sich bereits als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung sehr um das Unternehmen verdient gemacht hat. Ich freue mich sehr."Michael Brenner hat das Live-Entertainment-Unternehmen BB Promotion, das Herzstück der heutigen BB Group, 1987 gegründet. Seit Brenners tragischem Unfalltod 2011 leitet Ralf Kokemüller das eingespielte Team.Die Firmen unter dem Dach der BB Group gehören nach Angaben des Unternehmens "in der Entwicklung, Vermarktung und Durchführung nationaler und internationaler Tourneen von Musicals, Shows und Events zu den Marktführern in Europa" und seien "ebenso maßgebend in der Ausrichtung von Konzerten und Events im Westen und Südwesten Deutschlands".Seit dem Mehrheitserwerb durch den "weltweit führenden Theaterproduzenten und -betreiber" The Ambassador Theatre Group Ltd. (ATG) an der BB Group im Jahr 2015 agiere die Gruppe in einem der global größten Theaternetzwerke.Als Koproduzent von Tanzproduktionen verpflichtete die BB Group beispielsweise Größen wie das Alvin Ailey American Dance Theater. Weltweit erfolgreiche Bühnenshows sowie Musicals prägen das BB-Portfolio, darunter "Stomp" oder Disneys "Die Schöne und das Biest". Das Unternehmen ist international mit Eigen- oder Koproduktionen wie "West Side Story", "We Will Rock You, "Cats" oder "Bodyguard - Das Musical" im Geschäft.

Quelle: MusikWoche

