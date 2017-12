Bayerischer Popkulturpreis vergeben

Großansicht Vor der Preisverleihung: Repräsentanten aus Politik, Medien und dem Verein mit den Siegern. Darunter waren Walter Schmich (links, stellvertretender Hörfunkdirektor des BR), Bernd Schweinar (2. von links, Geschäftsführer VPBy), Bernd Strieder (3. von rechts, stellvertretender Geschäftsführer VPBy) und Ulrike Herb (Bayerisches Wirtschaftsministerium) (Bild: MusikWoche) Vor der Preisverleihung: Repräsentanten aus Politik, Medien und dem Verein mit den Siegern. Darunter waren Walter Schmich (links, stellvertretender Hörfunkdirektor des BR), Bernd Schweinar (2. von links, Geschäftsführer VPBy), Bernd Strieder (3. von rechts, stellvertretender Geschäftsführer VPBy) und Ulrike Herb (Bayerisches Wirtschaftsministerium) (Bild: MusikWoche)

Großansicht Setzte musikalische Akzente bei der Preisverleihung: Xavier d'Arcy (Bild: MusikWoche) Setzte musikalische Akzente bei der Preisverleihung: Xavier d'Arcy (Bild: MusikWoche)

Bei einer Feierstunde im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in München erhielten der Verein Subkultur Fürstenfeldbruck, das Sündikat aus Weiden und die Demograffics am 5. Dezember 2017 den Bayerischen Popkulturpreis, der zuvor unter dem Namen Bayerischer Rockpreis Pick Up bekannt war. Dank der Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie erhielt jeder der Geehrten ein Preisgeld von 2000 Euro.Der stellvertretende Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks, Walter Schmich, betonte in seiner Begrüßung: "Wir sind sehr erfreut drüber, dass das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie jetzt mit im Boot ist und dadurch wieder Preisgelder gezahlt werden können. Jeder der drei Geehrten hat den Preis in seiner Kategorie absolut verdient."In seiner Begrüßung erläuterte Bernd Schweinar , Geschäftsführer des ausrichtenden Verbands für Popkultur in Bayern (VPBy): "Wir haben nach 26 Jahren den Resetknopf gedrückt: neuer Name, neues Ministerium und neue Preise." Zudem sprach er auch wie im Vorjahr über die immer noch laufende Auseinandersetzung mit der GEMA über einen bestimmten Tarif für kleine Clubs und die wünschenswerte Förderung von Gleichstellungsprojekten wie etwa dem Projekt Mädchenförderung.Für den Preisträger in der Kategorie Nachhaltigkeit betonte das Gründungsmitglied Florian von Hoyer vom Verein Subkultur: "Die Energie der Subkultur entspringt seit einem Vierteljahrhundert dem Engagement und der Kreativität ihrer Mitglieder und immer wieder jungen Beiräte und Vorstände. Subkultur kann überall pulsieren, aber nirgends so blühend wie im Schlachthof-Areal im Zentrum von Fürstenfeldbruck."Der gebürtige Weidener Jazzmusiker und Mentor Gerwin Eisenhauer würdigte den ebenfalls ausgezeichneten Verein Sündikat: "Dem Sündikat gebührt der Preis, weil sie es mit ihrem Engagement und innovativen Ideen schaffen, ihre Stadt wieder zu beleben und musikalisch für Einheimische und Auswärtige interessanter zu machen."Achim Schneemann und Ralph Mild, die auch als die Demograffics bekannt sind, bekamen die Auszeichnung in der Kategorie Inklusion. Die Laudatio hielt Manfred Neumann, Fachbetreuer Berufsvorbereitung und schulischer Ansprechpartner im Berufsschulzentrum Kelheim, wo die Demograffics Flüchtlinge anleiten, Musik zu machen. "Beide haben erkannt, dass junge Geflüchtete und Asylbewerber neben dem herkömmlichen Schulunterricht eine zusätzliche Möglichkeit brauchen, ihre individuellen Potenziale zu entdecken und zu entwickeln. Durch das ehrenamtlich angelegte Musikcoaching der beiden Geehrten war dies möglich."Als Jury fungierten wieder zahlreiche Experten aus Musikwirtschaft und Medien, darunter Goar von Biesenkamp (Unicade), Oliver Alexander (411065), Julia Viechtl (Fachstelle Pop München) und Dietmar Schwenger (MusikWoche) sowie Abgeordnete aller vier im bayerischen Landtag vertretenen Parteien. Das musikalische Rahmenprogramm bestritt Xavier d'Arcy.

