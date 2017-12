Bausa erhält ersten Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Singles-Charts

Großansicht Bei der Preisverleihung (von links): Marc Feldmann (Geschäftsführer Marc's Firma), Mathias Giloth (Geschäftsführer GfK Entertainment), Marco Braun (Brand Manager Warner Music Germany), Lucas Teuchner (Geschäftsführer Two Sides Management Bausa), Bausa, Laura Heid (Two Sides Management), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe) und Gregor Stöckl (Head of Marketing Warner Music Domestic) (Bild: Warner Music) Bei der Preisverleihung (von links): Marc Feldmann (Geschäftsführer Marc's Firma), Mathias Giloth (Geschäftsführer GfK Entertainment), Marco Braun (Brand Manager Warner Music Germany), Lucas Teuchner (Geschäftsführer Two Sides Management Bausa), Bausa, Laura Heid (Two Sides Management), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe) und Gregor Stöckl (Head of Marketing Warner Music Domestic) (Bild: Warner Music)

Vor der Verleihung der 1Live Krone in Bochum nahm der Warner-Music -Künstler Bausa den ersten Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Singles-Charts aus den Händen des Teams von GfK Entertainment entgegen. Der Künstler wurde für seinen Hit "Was du Liebe nennst" ausgezeichnet.Bislang hatten die Chartsermittler aus Baden-Baden den Award lediglich für Alben verliehen. Mit dem im Frühjahr 2016 ins Leben gerufenen Preis hat die GfK bereits mehr als 70 Longplayer prämiert, die es alle auf den ersten Platz der deutschen Charts geschafft haben.Nun wird die von GfK Entertainment in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Musikindustrie entwickelte Trophäe auf die Singles-Hitliste ausgeweitet. Mit dem "Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts" werden Interpreten geehrt, die auf Platz eins der wöchentlichen Auswertung kommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Künstler direkt an der Spitze einsteigt oder von einer unteren Position aus nach oben klettert. Die GfK verleiht die Auszeichnung einmalig pro Werk.Bausa erhielt die Auszeichnung am 7. Dezember vor der Verleihung der WDR -Radiopreises im Beisein von Mathias Giloth (Geschäftsführer GfK Entertainment), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe), Gregor Stöckl (Head of Marketing Warner Music Domestic), Marco Braun (Brand Manager Warner Music Germany) und Lucas Teuchner (Geschäftsfürher Two Sides Management Bausa).Lucas Teuchner freut sich über die Auszeichnung, gleichzeitig danke man dem Partner Warner Music, dem Warner-Label Downbeat und dem kompletten Bausa-Team für die Zusammenarbeit."Was du Liebe nennst" rangiert bei den Singles seit acht Wochen auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts und hat mehrere Rekorde aufgestellt: Es ist nicht nur der am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige HipHop-Song aller Zeiten, sondern auch der längstplatzierte deutschsprachige Nummer eins-Hit seit fast zehn Jahren. Darüber hinaus wurde kein deutschsprachiges Lied binnen einer Woche oder binnen eines Tages häufiger gestreamt."Wir freuen uns sehr über jeden Erfolg, aber dieser Erfolg ist herausragend", sagt Andreas Weitkämper. "Die Rekorde, die gebrochen wurden, werden nur noch übertroffen durch den Song selbst. Dieser Song wird ein Klassiker der neuen deutschen Musikgeschichte und darüber freuen wir uns sehr. Danke an das Warner-Music-Team, an Norbert Rudnitzky von Downbeat, Lucas 'Alb' Teuchner von Two Sides und natürlich allen voran Bausa: Du hast uns vertraut, wir haben dir vertraut - dies ist das Ergebnis."Mathias Giloth freut sich, dass der Nummer 1 Award von allen Beteiligten sehr gut angenommen werde und sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Musikbranche entwickelt habe. "Mit dem Single-Award führen wir die vielen Innovationen seit dem Relaunch der Offiziellen Deutschen Charts fort und können die Hitlisten als zentrale und übergreifende Orientierung für Konsumenten und Musikbranche weiter festigen."Für Florian Drücke , den Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) verbindet der Nummer 1 Award die Künstler "auf schöne und emotionale Weise" mit den Offiziellen Deutschen Charts. "Er macht ihren Erfolg bei den Fans tatsächlich sichtbar, weil er von vielen kreativ mit Fotos quer über alle Social Media-Kanäle verbreitet wird."Dadurch werte der Preis die Offiziellen Deutschen Charts noch weiter auf, und es sei insofern nur folgerichtig, die Auszeichnung jetzt auch für Nummer-eins-Singles zu vergeben. "Es freut mich persönlich zudem, dass der erste Preisträger in den von internationalen Hits geprägten Singles-Charts ein deutscher Künstler ist", so Drücke weiter.Zu den bisherigen Preisträgern des Nummer 1 Awards zählen Beginner, die Toten Hosen, Ed Sheeran, Deep Purple, In Extremo, Peter Maffay, Trailerpark, Udo Lindenberg und Vanessa Mai. Jeweils zwei Awards nahmen die Amigos, Andrea Berg, Böhse Onkelz, Fler, Gzuz, Helene Fischer, KC Rebell, Kontra K, Raf Camora und die Musiker aus der TV-Show "Sing meinen Song" entgegen. Drei Awards kann als bislang einziger Interpret der HipHopper Bonez MC vorweisen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen