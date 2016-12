Bauer Studios unter neuer Leitung

Mit ihren Weihnachtswünschen geben die Bauer Studios einen anstehenden Wechsel an der Spitze des Unternehmens bekannt. Ein ereignisreiches Jahr 2016 gehe seinem Ende entgegen, heißt es dazu aus Ludwigsburg: "2017 wird für die Zukunft der Bauer Studios GmbH stehen." Man wolle mit einem "bewährten und verjüngten Team" ins neue Jahr starten.So ziehen sich die Geschäftsführer Eva Bauer-Oppelland und Reiner Oppelland nach und nach aus dem Tagesgeschäft zurück, bleiben den Bauer Studios mit ihren Aktivitäten in Bereichen wie Tonstudio oder Musikverlag sowie den Labels Neuklang, Animato, Chaos und B-Ton aber weiter beratend verbunden. Zum 1. Januar übergeben sie die operative Leitung der Studios an Bettina Bertók, Philipp Heck und Michael Thumm, die gemeinsam die Geschäftsleitung übernehmen:"Wir freuen uns sehr, mit diesem jungen Trio die Weiterführung unseres Traditionsunternehmens gewährleistet zu sehen", lassen die bisherigen Geschäftsführer wissen. Für einen nahtlosen Übergang wollen sie "in den kommenden Jahren noch beratend im Hintergrund stehen" und für einige Zeit als Ansprechpartner fungieren.

Quelle: MusikWoche

