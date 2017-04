Barrenstein ziehen ins Freudenhaus ein

Arbeiten miteinander an der neuen deutschen Einsamkeit (von links): Patrik "Patty" Majer (Freudenhaus Recordings), die Barrenstein-Mitglieder Julius Heil, Max Barrenstein und Tim Zimmermann sowie Anna Weigner (Label-Management Freudenhaus Recordings) (Bild: Nash Nopper)

Die Kölner Band Barrenstein unterschrieb kürzlich einen Plattenvertrag bei Freudenhaus Recordings , dem Label des Berliner Musikproduzenten und Echo-Preisträgers Patrik "Patty" Majer . Mit "Neue deutsche Einsamkeit" ist eine aktuelle Single des Trios im Vertrieb von Believe bereits verfügbar."Endlich eine Rockband mit schlauen deutschen Texten, die sich wieder was traut und sich wohlig von den vielen Acts mit ihren Floskeln absetzt", sagt Freudenhaus-Inhaber Patty Majer. "Dass mein Label so schnell wächst mit solch grandiosen Bands hätte ich anfangs nicht gedacht."In Sachen Barrenstein arbeitet Freudenhaus-Chef Majer im Bereich Online- und Pressepromotion mit Nash Nopper von DefNashEntertainment zusammen, ums Radio kümmert sich Sarah Wächter von s'läuft . Als Livepartner der Band fungiert Neuland Concerts

Quelle: MusikWoche

