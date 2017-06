Bardentreffen erzeugt "Gegenwind"

Vom 28. bis 30. Juli richtet das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt Nürnberg in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und dessen Studio Franken die 42. Ausgabe des Bardentreffens aus - und erwarten dazu bei freiem Eintritt an den drei Tagen wieder insgesamt rund 200.000 Besucher.Dabei blase man diesmal den Marsch unter dem Motto "Gegenwind". Der so benannte Themenschwerpunkt verspricht "Top-Bands der deutschen und internationalen Blas- und Brassmusikszene auf neun Bühnen in historischer Altstadtkulisse".Dabei tritt die renommierte Urban-Brass-Formation Moop Mama aus München ebenso in Aktion wie die ebenfalls aus der bayerischen Landeshauptstadt kommende Rapperin Fiva mit der Jazzrausch Big Band oder die Hamburger Senkrechtstarter Meute, die laut dem Team des Bardentreffens um den künstlerischen Laiter Rainer Pirzkall "aus Blech Techno machen". Keltische Elemente bringen die schottische Dudelsack-Rock-Truppe Red Hot Chilli Pipers und die anglo-irische "Flöten-Folk-Supergroup" Flook ein.Für funkige Töne soren Konzerte der französisch-amerikanischen Gruppe Electro Deluxe, von Bixiga 70 aus Brasilien oder Rosario Smowing aus Argentinien. Das D?ambo Agu?evi Orchestra aus Mazedonien und Oratnitza aus Bulgarien sollen "den Einfluss des Balkan Brass auf den Global Pop" demonstriern. Auch die alpine Tradition komm nicht zu kurz, mit den Avantgardisten der Unterbiberger Hofmusik feat. Matthias Schriefl, dem Loisach Marci oder mit Andreas Martin Hofmeir und seinem Quartett European Tuba Power.Das offizielle Bühnenprogramm mit insgesamt 96 Konzerten umfasst indes auch außerhalb des Themenschwerpunkts zahltreiche Attraktionen. Im Bereich "Global Po" treten bietet das Festival unter anderem Electro-Tango von Otros Aires aus Argentinien, die Sängerin Flo aus Neapel, ostafrikanischem Retro-Soul von Alsarah & The Nubatones, die als "Spaniens heißester Musikexport" angekündigte Formation Fuel Fandango oder Oriental Dub von Baba Zula aus der Türkei an. Fans der "neuen" wie der "alten" Liedermacherschule sollen Auftritte der Fehlfarben , von Sarah Lesch, Faber, Der Nino aus Wien, Isolation Berlin, Folkshilfe, Michael Fitz Stephan Zinner oder Lüül & Band ansprechen.Das Bardentreffen bietet zudem unter anderem auch Auftritte von Straßenmusikern, Filmvorführungen, Tanzworkshops, eine Fotoaussstellung zur Festivalgeschichte sowie öffentliche Gespräche mit Musikern des Festivals wie den Fehlfarben, Otros Aires, Andreas Martin Hofmeir oder Sarah Lesch.Die Partnerschaft mit der Sparda-Bank Nürnberg stütze nicht nur das Festival als Ganzes, sondern ermögliche auch immer wieder Sonderprojekte und speziell die Förderung von Newcomern. Die GEMA unterstützt bereits im neunten Jahr das Programm am Sebalder Platz und stellt sich im GEMA-Zelt den Fragen des Publikums.Zur Refinanzierung des Festivals tragen unter anderem auch der Verkauf des Programmhefts und von Instrumenten-Pins bei. In diesem Jahr kann man passend zum Brass-Schwerpunkt ein Saxofon als Anstecker erwerben.Der Bayerische Rundfunk bringt als Medienpartner am 30. Juli Live-Schaltungen zum Hauptmarkt und zur Katharinenruine und sendet zudem eine Zusammenfassung des Bardentreffens in der Sendung "radioMitschnitt" am 6. und 13. August 2017 jeweils von 21.05 bis 22 Uhr in seinem Hörfunkprogramm Bayern 2.

