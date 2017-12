Barclaycard Arena zeichnet Ina Müller mit Moin Award aus

Großansicht Bei der Preisübergabe (von links): Steve Schwenkgelenk (General Manager Barclaycard Arena), Ina Müller und Günther Maienschein (Prokurist Funke Media (Bild: Barclaycard Arena) Bei der Preisübergabe (von links): Steve Schwenkgelenk (General Manager Barclaycard Arena), Ina Müller und Günther Maienschein (Prokurist Funke Media (Bild: Barclaycard Arena)

Zu den zwei Shows der Entertainerin Ina Müller am 1. April und 9. Dezember 2017 kamen insgesamt mehr als 20.000 Besucher in die Barclaycard Arena nach Hamburg. Dafür verliehen ihr die Hallenbetreiber der Anschutz Entertainment Group (AEG) bei dem Auftritt am 9. Dezember nun einen sogenannten Moin Award für die ausverkauften Veranstaltungen."Mit dem Moin Award, der in Kooperation mit Künstlern der Millerntor Gallery gestaltet wird, ist uns die Idee einer besonderen Auszeichnung gut gelungen", sagt Steve Schwenkglenks , General Manager Barclaycard Arena.2016 erschien das aktuelle Album "Ich bin die" von Ina Müller beim Sony-Music -Label Columbia Deutschland . Es hielt sich 27 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts und erreichte Gold-Status. Zuletzt veröffentlichte der Major zudem unter dem Namen "Ich bin die - Live" einen Konzertmischnitt der auch aus der TV-Sendung "Inas Nacht" bekannten Künstlerin.

Quelle: MusikWoche

