Barclaycard Arena würdigte Rekord von Mario Barth

Großansicht Bei der Preisverleihung (von links): Steve Schwenkglenks (General Manager Barclaycard Arena), Mario Barth und die 222.222. Besucherin (Bild: AEG) Bei der Preisverleihung (von links): Steve Schwenkglenks (General Manager Barclaycard Arena), Mario Barth und die 222.222. Besucherin (Bild: AEG)

Beim 20. Auftritt von Mario Barth begrüßte die Barclaycard Arena am 13. Mai 2017 den 222.222. zahlenden Gast des Comedians in der Hamburger Spielstätte, seitdem der Künstler am 19. Dezember 2007 erstmals in der Halle auftrat. Die Jubiläumsbesucherin reiste eigens aus Fulda an, weil die Show dort am 18. Mai ausverkauft ist. Die Barclaycard Arena spendierte ihr für den nächsten Auftritt des Comedians eine Loge für zwölf Personen.Zudem gab es eine andere Zahl zu feiern: Kein anderer Act ist bislang häufiger vor ausverkauftem Haus in der Barclaycard Arena aufgetreten als Mario Barth. Zudem führe der Spaßmacher diese Auswertung mit "reichlich Vorsprung" an, wie aus Hamburg heißt.Als Dankeschön für die Treue überreichte Steve Schwenkglenks , General Manager Barclaycard Arena, dem Künstler einen Egret-Elektro-Roller der Firma Walberg Urban Electrics. Das Gefährt im Design der Barclaycard Arena wurde extra für den Künstler angefertigt. Der eingravierte Schriftzug, "Dit is Deine Arena", soll an die vielen Auftritte in der Halle erinnern.

Quelle: MusikWoche

