Barclaycard Arena kompensiert Sportausfall

Neue Clubvariante für bis zu 5000 Gäste

Vorschau Barclaycard Arena:

Vorschau Mercedes- Benz Arena Berlin

Die Anschutz Entertainment Group (AEG) betreibt in Deutschland mit der Mercedes-Benz Arena in Berlin und der Barclaycard Arena in Hamburg gleich zwei große Hallen. In Hamburg gab es dabei eine Umstrukturierung:"Im Mai 2016 stand fest, dass sowohl der HSV Handball wegen Insolvenz als auch die Hamburg Freezers, die keine neue Spiellizenz beantragt hatten, als Ankermieter nicht mehr in der Barclaycard Arena spielen würden", erinnert sich Kai Müller , Program Coordinator AEG, im Gespräch mit MusikWoche. Man habe sich "nach dem ersten Schock" auf die Vorteile besonnen, die sich durch den Wegfall von 50 Veranstaltungen im Jahr ergeben würden."Auf einmal hatten wir eine sehr hohe Flexibilität im Eventkalender. Wir identifizierten mit unserem lokalen Team in Hamburg wie auch mit unserem Netzwerk der Anschutz Entertainment Group neue Eventformate, die wir in der Vergangenheit etwa wegen langer Aufbauzeiten der Sportveranstaltungen nicht einbuchen konnten."Für das ursprünglich angedachte Auftaktwochenende der Eishockeyliga habe man alternativ einen Vertrag mit der größten Kampfsportserie der Welt, UFC (Ultimate Fighting Championship), abschließen können. "Vor ausverkauftem Haus wurde diese Premiere auf Anhieb ein großer Erfolg. Auch in dem zurzeit angesagtesten Format E-Sport gelang es uns, große Turniere nach Hamburg zu lotsen."So gastierte das EULCS- Finale von "League Of Legends" am 22./23. April in der Arena und zog über 12.000 Besucher an. Im Oktober 2017 ist die ESL mit dem Spiel "Dota 2" zu Gast. "Aber auch im konzertanten Bereich wurden wir aktiv und haben im Dezember 2016 mit unserem ersten Weihnachtsformat, den ,Söhnen Hamburgs' (Stefan Gwildis, Joja Wendt, Rolf Claussen), eine Eigenveranstaltung präsentiert."Im Februar fand zusammen mit Kool Savas und Samy Deluxe das Rap-Charity-Event "Rap4Good" statt, zudem habe man in neue Konfigurationen für den Innenraum investiert. Eine neue Clubvariante in der Arena schafft zudem eine Kapazität für 4000 bis 5000 Gäste. "Diese ermöglicht eine maximale Innenraumkapazität und wenige Sitzblöcke im Unterrang, die sich hervorragend für kleinere Rock- oder HipHop-Themen eignet."Darüber dürfte sich auch Uwe Frommhold freuen, der vor kurzem zum Vice President & Chief Operating Officer (COO) der AEG Facilities Germany aufgestiegen ist. In der neu geschaffenen Position soll er mit den Führungsteams aller Geschäftsbereiche von AEG in Deutschland zusammenarbeiten. Ziel sei es, Chancen für die Weiterentwicklung des Unternehmens zu identifizieren und voranzutreiben, heißt es aus Berlin."Seine Erfahrung und seine Führungsstärke werden entscheidend dazu beitragen, unser Geschäft in Deutschland zu erweitern", sagt Richard Krezwick, Senior Vice President AEG Europe Facilities, über Frommhold. "Mit der Barclaycard Arena in Hamburg, der Mercedes-Benz Arena und der derzeitigen Entwicklung des Mercedes Platzes für 200 Millionen Euro in Berlin ist Deutschland ein wichtiger Bestandteil in unseren internationalen Unternehmungen."30.05.17 Deep Purple31.05.17 Tim Bendzko06.06.17 Udo Lindenberg14.06.17 System Of A Down06.07.17 Global Citizen Festival Hamburg08.07.17 Elton John24.05.17 Little Mix26.05.17 Bruno Mars29.05.17 Tim Bendzko12.06.17 Linkin Park13.06.17 Deep Purple01.07.17 Pet Shop Boys07.07.17 Elton John23./24.07.17 Céline Dion

