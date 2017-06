Bandier macht sich für Songwriter stark

Großansicht Erhielt beim NMPA-Jubiläumsfest den Lifetime Service Award: Martin Bandier (Bild: Sony/ATV) Erhielt beim NMPA-Jubiläumsfest den Lifetime Service Award: Martin Bandier (Bild: Sony/ATV)

In der Diskussion um eine faire Vergütung der Musiknutzung über Streamingdienste und Internetradios setzte sich Martin Bandier immer wieder für die Interessen der Komponisten und Songwriter ein. Nun legte der Chairman & CEO von Sony/ATV Music Publishing nach und forderte die Betreiber der Streamingdienste auf, in den Metadaten angemessenen Platz für die Kreativen zu schaffen und den Autoren somit die gleichen Rechte einzuräumen wie den Interpreten auf der Recording-Seite."Die Früchte unserer Arbeit werden nicht angemessen gewürdigt, und wir profitieren längst nicht so von der fortschreitenden Revolution im Streaming, wie wir sollten", sagte Bandier kürzlich beim Jahrestreffen der National Music Publishers' Association's (NMPA). Bei dieser Zusammenkunft in New York, zugleich die Jubiläumsveranstaltung zum 100. Jahrestag der US-Musikverlegerorganisation, erhielt Bandier aus den Händen von Smokey Robinson den Lifetime Service Award der NMPA.Der Boss des weltgrößten Musikverlags strich in seiner Dankesrede zudem heraus, dass die Songwriter im gesamten Digitalmarkt noch immer viel zu häufig stiefmütterlich behandelt oder gar ganz vergessen würden, wenn es um die Nennung von Namen gehe. Zwar komme die von Zuwächsen im Bereich Streaming angeschobene internationale Trendumkehr inzwischen auch bei den Autoren und Verlegern an, man sei aber noch weit davon entfernt, einen angemessenen Anteil der enormen Einnahmen zu erhalten, die die Streamingdienste generieren würden:"Wenn ich heute bei Spotify, Apple Music und YouTube nachsehe, muss ich mich fragen, wo denn die Namen der Songwriter zu finden sind", klagte Bandier. "Sie sind entweder gar nicht vorhanden oder so versteckt, dass man schon Sonderermittler oder zumindest die 'Washington Post' sein müsste, um sie zu finden." Das sei ungerecht, findet Bandier, denn schließlich hätten die Recording Artists ohne die Arbeit der Komponisten und Textdichter oftmals nichts, was sie aufnehmen und über die Streamingdienste verbreiten könnten.In einer durchschnittlichen Woche, so argumentiert der 75-jährige Musikmanager, würden 95 der 100 Singles in den US-Charts der Billboard Hot 100 teils oder vollständig von anderen Künstlern als den ausführenden Interpreten geschrieben. Würde man diese Zusammenarbeiten streichen, gäbe es keine Top 100 und auch keine Streamingdienste, folgert Bandier.

Quelle: MusikWoche

