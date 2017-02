Band aus Dießen unterschreibt Japanvertrag

Großansicht Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Namiki Yasutaka (President Ward Records), Lillian Yiu (Label Management Ward Records), Michael Klingenberg und Daniel Kuhlemann (beide Tenside) (Bild: Oliver Alexander) Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Namiki Yasutaka (President Ward Records), Lillian Yiu (Label Management Ward Records), Michael Klingenberg und Daniel Kuhlemann (beide Tenside) (Bild: Oliver Alexander)

Die Metalband Tenside aus Dießen am Ammersee hat einen Lizenzdeal mit dem japanischen Label Ward Records unterschrieben, das unter anderem auch Veröffentlichungen der Rolling Stones in Japan betreut. Das aktuelle Tenside-Album, "Convergence", erscheint dort am 19. April 2017. Hierzulande ist der Longplayer am 13. Januar auf dem Label Ivory Tower im Cargo -Vertrieb in den Handel gekommen.Den Vertrag unterzeichneten die Bandmitglieder jüngst mit Repräsentanten des japanischen Labels in der Augustiner Bräustubn in München. Über die Vereinbarung mit dem japanischen Label freut sich auch Oliver Alexander , der langjährige Verleger der Band. Er arbeitet seit knapp zehn Jahren mit der Band, ursprünglich in der Edition One Louder, mittlerweile co-verlegt bei seinem eigenem 41065 Musikverlag und BMG "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ward Records und darauf, unser Album nun auch in Japan veröffentlichen zu können", sagt Daniel Kuhlemann von Tenside. Um das neue Album auch in Asien zu bewerben, will die Band auch live in der Region auftreten.

Quelle: MusikWoche

