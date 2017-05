Baloise Session und Dufry verlängern Sponsoring-Partnerschaft

Großansicht Kann auch künftig auf Dufry setzen: Beatrice Stirnimann, CEO Baloise Session (Bild: Remo Buess) Kann auch künftig auf Dufry setzen: Beatrice Stirnimann, CEO Baloise Session (Bild: Remo Buess)

Der Schweizer Handelskonzern Dufry, der weltweit in 64 Ländern rund 2200 Duty-Free- und Duty-Paid-Läden an Verkehrknotenpunkten betreibt, setzt sein Engagement als einer der Hauptsponsoren der Basler Konzertreihe Baloise Session bis 2020 fort."Es ist für uns eine grosse Ehre, Dufry auch weiterhin zu unseren Sponsoren zählen zu dürfen", sagt Beatrice Stirnimann , CEO Baloise Session. "Das international agierende Unternehmen mit Sitz in Basel verfolgt wie wir das Ziel, die regionalen Wurzeln zu pflegen und gleichzeitig die internationale Anziehungskraft zu stärken."Die 32. Ausgabe der Baloise Session findet vom 20. Oktober bis 9. November wieder in den bestuhlten Messehallen in Basel statt. Im Vorjahr lockte die Livereihe in Clubtisch-Atmosphäre 17.750 Zuschauer an. Das entspricht einer Auslastung von 97 Prozent. An den zwölf Abenden traten unter anderem Culture Club, Milow und John Newman sowie Newcomer wie Joris und Damian Lynn auf.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen