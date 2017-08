Baloise Session hochkarätig besetzt

Großansicht Hier geben sich wieder Stars aus Pop, Rock, Soul und Weltmusik die Klinke in die Hand: das gediegene Ambiente der Baloise Session (Bild: Session Basel) Hier geben sich wieder Stars aus Pop, Rock, Soul und Weltmusik die Klinke in die Hand: das gediegene Ambiente der Baloise Session (Bild: Session Basel)

Großansicht Singt zweimal hintereinander in Basel: Alicia Keys (Bild: Paola Kudacki) Singt zweimal hintereinander in Basel: Alicia Keys (Bild: Paola Kudacki)

Das Programm der 32. Ausgabe der Baloise Session in Basel zwischen dem 21. Oktober und dem 9. November ist komplett. Veranstalter Session Basel hat dafür eine hochkarätige Künstlerschar zusammengetrommelt und verspricht wieder "feinsten Musikgenuss in einzigartigem Clubtischambiente". Zehn Konzertabende steigen in der Event Halle der Messe Basel.Die "Opening Night" am 21. Oktober bestreiten Chris Rea, der unter anderem sein neues Album "Road Songs For Lovers" präsentiert, und die irische Sängerin Imelda May. Unter dem Motto "Electronic Cosmos" treten am 25. Oktober die UK-Bands Goldfrapp und Clean Bandit auf, und als "Pop Superstars" geben sich zwei Tage später Nelly Furtado und Nek die Ehre. Es folgen ein isländischer Abend mit Kalweo und Asgeir (29. Oktober) und die "Mad Mann's Night" mit Madness und Manfred Mann's Earthband.Alicia Keys bestreitet am 1. und 2. Oktober gleich zwei Konzertabende im Rahmen der Baloise Session, wobei hier Ira May beziehungsweise Annie Goldchild fürs Vorprogramm gebucht sind. Funky geht es weiter am 3. November unter dem Motto "Let's Celebrate" mit Kool & The Gang, unterstützt von der Schweizer Band Dabu Fantastic. Am 7. November folgt ein Weltmusikabend mit dem brasilianischen Star Gilberto Gil und dem Duo Amadou & Mariam aus Mali. Das Motte des finalen Abends "Mann singt deutsch" setzen am 9. November Tim Bendzko und Max Giesinger um.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen