Bafin billigt Prospekt zur Börsenzulassung neuer Metro AG

Großansicht Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der Metro AG, leitet künftig das Geschäft des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der Metro AG, leitet künftig das Geschäft des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Börsenzulassungsprospekt für die Metro Wholesale & Food Specialist AG (künftige Metro AG) gebilligt. Das teilte das Unternehmen am 26. Juni mit. Damit sei nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Freigabeverfahren ein weiterer Schritt auf dem Weg für die Aufteilung der Metro Group in zwei strategisch fokussierte Unternehmen erreicht. Voraussichtlich bis Mitte Juli 2017 sollen die Aktien der neuen Metro AG an der Börse notiert werden.Nach derzeitiger Planung soll die Aufteilung der bisherigen alten Metro Group in die neue Metro AG, einen Großhandels- und Lebensmittelspezialisten, und die künftige Ceconomy AG für Consumer Electronics in Europa, bis Mitte Juli ins Handelsregister eingetragen werden. Während bei der Ceconomy AG das Geschäft rund um die Elektronikketten Media Markt und Saturn verbleibt, wird der Bereich mit Cash & Carry sowie den Real-Warenhäusern in der neuen Metro aufgehen."Wir liegen in unserem ambitionierten Zeitplan weiterhin voll auf Kurs und sind nun auf der Zielgeraden: Zwei dynamische, klar fokussierte und in ihren Branchen bestens positionierte Unternehmen entstehen. Mit der für Mitte Juli 2017 geplanten Börsennotierung der neuen Metro können beide Unternehmen nun unabhängig wachsen und sich agil und flexibel aufstellen", sagt Olaf Koch , Vorstandsvorsitzender der Metro AG.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen