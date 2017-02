Bärensong Musikverlag lud zur Jubiläumsfeier

Großansicht Bei der Jubiläumsfeier zum 35. des Bärensong Musikverlags im Studio Wellenschmiede in Hamburg Altona mit den Mitgliedern der Band Backdraft (von links): Jan-Hendrik Köbel, Timo Höcke (Studio Wellenschmiede), Karsten Wallenius, Julia Wallenius, Bärensong-Inhaber Peter Bischoff sowie Tomasz Kolonko und Fabian Adler (Bild: Bärensong Musikverlag) Bei der Jubiläumsfeier zum 35. des Bärensong Musikverlags im Studio Wellenschmiede in Hamburg Altona mit den Mitgliedern der Band Backdraft (von links): Jan-Hendrik Köbel, Timo Höcke (Studio Wellenschmiede), Karsten Wallenius, Julia Wallenius, Bärensong-Inhaber Peter Bischoff sowie Tomasz Kolonko und Fabian Adler (Bild: Bärensong Musikverlag)

Mit einem Liveauftritt von Backdraft läutete der Bärensong Musikverlag am 3. Februar 2017 im Studio Wellenschmiede in Hamburg Altona sein 35. Jubiläumsjahr ein. Passend dazu veröffentlichte die Metal-Formation kürzlich ihre neue Single mit den Songs "Discover Beauty" und "Leap In The Dark" auf dem zu Bärensong gehörenden Label Hot Rock Records im Vertrieb von Zebralution.Bärensong-Inhaber Peter Bischoff eröffnete zugleich eine Ausstellung mit Konzertfotos aus den 70er-Jahren. Die Bilder sind Teil von Bischoffs Biografie "Anecdotes From Backstage: A Musicbiz Memoir" die seit Anfang Februar auch als englischsprachiges E-Book über den Bärensong Musikverlag und im Vertrieb von Readbox erhältlich ist.Unter den Gästen von Peter Bischoff fand sich unter anderem Musiker Joja Wendt, der direkt von den Proben zu seiner neuen Tournee kam, mit der er ab März unter dem Motto "Die Kunst des Unmöglichen" durch Deutschland reist. Außerdem mit dabei: Uriz von Oertzen (Agentur High Life), Ben Galler (Bendit Entertainment), Gaby Meyer (Heinrich & DeWall), die Musiker Pat Fritz und Kurt Buschmann, Upi Nath und Jutta Möhlenbeck (Choice of Music) oder die Fotografin Nicola Rübenberg.Peter Bischoff gründete den Bärensong Musikverlag Anfang 1982. Der erste Künstler des Verlags war die Hamburger Band Frizz, weitere Musiker aus Hamburg und Umgebung kamen hinzu, darunter Abi Wallenstein, Steve Baker, Henry Heggen, Günther Brackmann, Joja Wendt, Inga Rumpf, die Charly Schreckschuss Band, Dick Bird oder Kurt Buschmann.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen