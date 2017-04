Backstage Clubaward zum ersten Mal verliehen

Großansicht Initiatoren und Sieger des Backstage Clubawards (hinten, von links): Karsten Schölermann (LiveKomm), Hans-Georg Stocker und Beate Stocker (beide Backstage, München), Frank Dietrich (Das Bett, Frankfurt) und Wolfgang Weyand (Musikmesse Festival) sowie (vorn von link) Frsank Maier und Dirk Brünner (beide Backstage PRO) und Micki Pick (Live Music Hall, Köln) (Bild: LiveKomm) Initiatoren und Sieger des Backstage Clubawards (hinten, von links): Karsten Schölermann (LiveKomm), Hans-Georg Stocker und Beate Stocker (beide Backstage, München), Frank Dietrich (Das Bett, Frankfurt) und Wolfgang Weyand (Musikmesse Festival) sowie (vorn von link) Frsank Maier und Dirk Brünner (beide Backstage PRO) und Micki Pick (Live Music Hall, Köln) (Bild: LiveKomm)

Am 5. April wurde in der Milchsackfabrik in Frankfurt am Main erstmals der Backstage Clubaward 2017 verliehen. Die LiveMusikKommission (LiveKomm) , Backstage PRO, Clubs am Main e.V. und das Musikmesse Festival Frankfurt hatten die Preisverleihung initiiert.Die 100 Clubs zählende Auswahl der zur Abstimmung stehenden Musikspielstätten setzte sich aus den Nominierungen der LiveKomm und des Branchennetzwerks Backstage PRO zusammen. Zuvor hatten 1.187 Musikerinnen und Musiker online über ihren "Club des Jahres" abgestimmt.In der Kategorie "Backstage des Jahres" wurde die Live Music Hall aus Köln gewählt. Neben der Plakette gab es für die Repräsenten des Clubs zudem einen Preis der Firmen Thon und Gravity im Wert von jeweils 500 Euro.Den Preis in der Kategorie "Beste Nachwuchsförderung/Newcomerclub des Jahres" erhielt der Frankfurter Club Das Bett. Die Firma Shure stellte hierfür Equipment im Wert von 1000 Euro zur Verfügung.Das Backstage aus München vereinte in der Hauptkategorie die meisten Votes auf sich und ist damit zum "Club des Jahres" gewählt. Hans-Georg und Beate Stocker durften sich über Equipment im Wert von 2000 Euro für Produkte der Firmen LD Systems und Cameo freuen. Dieser Preis wurde von der Firma Adam Hall Group zur Verfügung gestellt.Für die musikalische Gestaltung der Preisverleihung sorgten zwei Live-Acts, die sich bei Backstage PRO im Zuge der Online-Abstimmung für diesen Auftritt beworben hatten, die Münchner Band Charly Bravo und Lady Moustache aus Frankfurt überzeugten dabei die mehr als 100 geladenen Gäste von ihrem Talent.Als "Headliner"-Partner haben sich die Bühnen- und Veranstatungstechnik-Firma IMG Stageline und die Naturstrom AG, einer der ersten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands, an der Realisierung des Preises beteiligt. Dirk Brünner (regioactive, Backstage PRO) meinte: "Es ist entscheidend für eine lebendige Live-Kultur, dass sich Künstler und Veranstalter auf einer Ebene begegnen, die beiderseits von Respekt geprägt ist. Die hohe Beteiligung und das große Interesse am Backstage Clubaward beweist, dass dies verstanden wird. Als Branchennetzwerk, das alle Parteien der Liveszene zusammenführt, war es uns wichtig, bei dieser neuen Auszeichnung von Beginn an dabei zu sein. Die rundum gelungene Premiere schürt schon jetzt die Vorfreude aufs kommende Jahr. Bis dahin bleibt nur ein großes Dankeschön an alle beteiligten Partner, Clubs und Bands auszusprechen." Karsten Schölermann (LiveKomm) zeigte sich hocherfreut über die große Resonanz: "Was für ein großartiges Wahlergebnis. Und eine gelungene Erstveranstaltung. Für uns war dieser neue Award ein Experiment, auch hinsichtlich des Abstimmungsverfahrens. Im Namen der LiveKomm möchte ich den drei Preisträgern ganz herzlich gratulieren. Zudem möchten wir uns auch bei unseren Partnern, dem Netzwerk Backstage PRO, dem Musikmesse Festival und unseren Sponsoren bedanken, die bereit waren, uns bei der Realisierung zu unterstützen. Unfassbare 1178 Musikerinnen und Musikern haben an der Abstimmung teilgenommen und damit ihren Support für die Clubszene bekundet. Wir werden alles dafür geben, diesen Schulterschluss zwischen Musiker/Innen und Clubszene auch weiterhin zu beleben. Das war Großes Tennis." Wolfgang Weyand (Weyand Entertainment und Musikmesse Festival) erklärte: "Die Einbindung des Backstage Clubaward in das neue Konzept der Musikmesse war die richtige Entscheidung und ging für uns und die Messe Frankfurt erfolgreich auf. Das Ergebnis: Freudestrahlende Preisträger, tolle Performances von jungen Bands und ein begeistertes Publikum. Zudem hat sich nun auch die Milchsackfabrik, mit ihrem Eröffnungskonzert und der darauffolgenden Preisverleihung, ihren Platz im Festivalkonzept gesichert. Wir bedanken uns bei unseren Partnern und für die Umsetzung und sehen der Fortführung im nächsten Jahr entgegen."

Quelle: MusikWoche

