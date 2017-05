Awardregen bei Klubbb3-Tourabschluss

Großansicht In Feierlaune (hinten, von links): Dirk Geibel (Electrola), Matthias Baumann (Semmel Concerts), Jörg Hellwig (Electrola), Gino Moerman (Management Christoff), Tobias Reitz (Songtexter), Dieter Semmelmann (Semmel Concerts), Aloys Buijs (Management Jan Smit), Bizzi Nießlein (Unikat), Peter Dreckmann (MDR), Gerd Jakobs (Arrangeur), Ralf Schedler (Electrola) sowie (vorn von links) Florian Silbereisen Klubbb3), Jan Smit (Klubbb3), Tom Bohne (Universal Music), Christoff (Klubbb3), Michael Jürgens (Jürgens & Partner) und Uwe Busse (Songschreiber/Produzent) (Bild: Electrola/Universal Music) In Feierlaune (hinten, von links): Dirk Geibel (Electrola), Matthias Baumann (Semmel Concerts), Jörg Hellwig (Electrola), Gino Moerman (Management Christoff), Tobias Reitz (Songtexter), Dieter Semmelmann (Semmel Concerts), Aloys Buijs (Management Jan Smit), Bizzi Nießlein (Unikat), Peter Dreckmann (MDR), Gerd Jakobs (Arrangeur), Ralf Schedler (Electrola) sowie (vorn von links) Florian Silbereisen Klubbb3), Jan Smit (Klubbb3), Tom Bohne (Universal Music), Christoff (Klubbb3), Michael Jürgens (Jürgens & Partner) und Uwe Busse (Songschreiber/Produzent) (Bild: Electrola/Universal Music)

Eine umfangreiche Edelmetall-Vergabe stieg im Rahmen der Aftershow-Party des ausverkauften Abschluss-Konzertes der Florian-Silbereisen -Tournee 2017 "Das große Schlagerfest - die Party des Jahres" am 6. Mai 2017 in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen.Zur Feier des Abschlusses der Tournee, bei der Silbereisens Formation Klubbb3 eine zentrale Rolle spielte, kam das ganze Team um die international besetzte Schlagerband zusammen. Neben den Produzenten waren das vor allem die Partner von Unikat MDR -Unterhaltungschef Peter Dreckmann, Jürgens & Partner und Semmel Concerts Electrola-Chef Jörg Hellwig übergab den geladenen Gästen hierbei Platin für das Debüt-Album "Vorsicht unzensiert!" und Gold für den aktuellen Klubbb3-Longplayer "Jetzt geht's richtig los!" . Klubbb3 selbst hatten die Edelmetall-Awards schon am 25. März während der Eurovisionsshow "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" ( ARD ORF ) von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis entgegengenommen.Zum Tourfinale erhielten die Klubbb3-Mitglieder Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff indes auch eine weitere Auszeichnung: Nach einigen Sold Out Awards gab es von ihrem Tourveranstalter Semmel Concerts nun das Goldene Ticket "für weit über 100.000 Besucher".Die Termine der Tournee 2017 "Das große Schlagerfest - die Party des Jahres", waren vielerorts ausverkauft und ernteten viel Lob von Publikum und Medien.Das aktuelle Album "Jetzt geht's richtig los!" stieg Anfang des Jahres in den Offiziellen Deutschen Charts gleich auf die Eins ein. Im Januar war der Tonträger laut Electrola "das mit Abstand meistverkaufte Album in Deutschland", wie das Universal-Music-Label Electrola wissen lässt. Außerdem sei es einer Schlagerband in Deutschland nie zuvor gelungen, innerhalb nur eines Jahres zwei Studioalben in den Top 5 der Charts zu platzieren. Darüber hinaus sei Klubbb3 im ersten Quartal 2017 "der erfolgreichste Schlager-Act" gewesen.

Quelle: MusikWoche

