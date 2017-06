Award zum Finale der Erfolgstour von DJ BoBo

Feiertern das ausverkaufte Tourfinale in Leipzig (von links): Winfried Lonzen (Geschäftsführer ZSL Betreibergesellschaft), DJ BoBo, Iris Rackwitz (Marketing- und Eventmanagerin ZSL Betreibergesellschaft), Alexander Zahlmann (Concertbüro Zahlmann) (Bild: Thomas Kube)

Am 26. Mai beendete DJ BoBo in der ausverkauften Arena Leipzig vor 8000 Fans seine Deutschlandtour zu seinem 25-jährigen Bühnenjubiläum. Winfried Lonzen , Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft , und Alexander Zahlmann ( Concertbüro Zahlmann ) überreichten dem Schweizer Popstar und Entertainer dafür einen Sold Out Award.Mehr als 150.000 Besucher verzeichneten die von seiner eigenen Firma Yes Music veranstalteten Shows von DJ BoBo unter dem Motto "Mystorial" in Deutschland. Die Besucher erlebten eine Zeitreise durch verschiedene Epochen und Länder - von den Anfängen der Menschheit bis ins Jahr 2032. DJ BoBo präsentierte dabei neue Songs wie die großen Hits seiner Karriere mit einer 35-köpfigen Begleitcrew auf einer 14 Meter hohen und 24 Meter breiten Bühne. Insgesamt 150 Tonnen an Technik und Equipment waren dazu nötig sowie 100 Mitarbeiter für den Auf- und Abbau. Acht Trucks und vier Nightliner transportierten Menschen und Material von Stadt zu Stadt.Die Planung für die Tournee mit Stationen in diversen europäischen Ländern und in Südamerika dauerte zweieinhalb Jahre.Und die nächste Tournee DJ BoBos, der international im Lauf seiner Karriere mehr als fünf Millionen Menschen zu seinen Shows anzog, ist bereits fix. Dafür stehen 20 Deutschlandtermine fest. Auch in der Arena Leipzig wird er mit einer neuen Show am 12. Mai 2019 wieder gastieren. Karten sind schon jetzt auf DJ BoBos Website erhältlich - wie immer mit 50 Prozent Rabatt für die jungen Fans bis 20 Jahre.30.04.2019 Erfurt, Messehalle01.05.2019 Dresden, EnergieVerbund Arena04.05.2019 Berlin, Mercedes-Benz Arena05.05.2019 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung08.05.2019 Magdeburg, Getec Arena09.05.2019 Braunschweig, Volkswagen Halle10.05.2019 Hannover, TUI Arena11.05.2019 Schwerin, Sport- und Kongresshalle12.05.2016 Leipzig, Arena Leipzig17.05.2019 Hamburg, Barclaycard Arena18.05.2019 Bremen, ÖVB-Arena19.05. 2019 Kiel, Sparkassen Arena23.05. 2019 Trier, Arena Trier24.05.2019 Mannheim, SAP Arena25.05.2019 Frankfurt/M., Festhalle26.05.2019 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA31.05.2019 München, Olympiahalle01.06. 2019 Stuttgart, Porsche-Arena07.06.2019 Dortmund, Westfalenhalle08.06.2019 Köln, Lanxess Arena

