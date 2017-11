Award an Radio 7 und Anastacia für ausverkaufte CharityNight

Großansicht Bei der Vergabe des ratiopharm arena Awards (von links): Richard King (ratiopharm arena), Markus Horn (Radio 7), Anastacia und Ursula Schuhmacher (Radio 7) (Bild: Thomas Melcher) Bei der Vergabe des ratiopharm arena Awards (von links): Richard King (ratiopharm arena), Markus Horn (Radio 7), Anastacia und Ursula Schuhmacher (Radio 7) (Bild: Thomas Melcher)

Die Radio 7 CharityNight fand am 18. November 2017 insgesamt zum zwölften Mal statt, aber zum ersten Mal in der ratiopharm arena in Neu-Ulm. Die Veranstaltung sorgte mit Stars wie Anastacia Max Raabe oder Marlon Roudette für ein ausverkauftes Haus mit 700 Gästen. Das Event, bei dem die Besucher neben den Auftritten der Künstler ein Gourmetessen genossen, generierte Geld für das Projekt "Radio 7 Drachenkinder", das kranke, behinderte und traumatisierte Kinder und Jugendliche aus dem Sendegebiet des Ulmer Hörfunkanbieters unterstützt.Durch ein neues Abhängesystem verwandelte sich die ratiopharm arena an diesem Abend von einer Multifunktions-Arena zur festlichen Gala-Location. Fest eingebaute Traversen ermöglichen es, die Tribünen hinter schwarzen Stoffbahnen zu verstecken. "Viele der Gäste erkannten die Arena, in der sonst die Basketballer auf Körbejagd gehen und unterschiedliche Künstler auftreten, nicht wieder", heißt es aus Neu-Ulm. Zur After-Show-Party lud Radio 7 dann in das dem Anlass entsprechend dekorierte Foyer, wo der Moderator des Senders Matze Ihring als DJ für die musikalische Untermalung sorgte.Richard King, zuständig für Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit bei der Arena Ulm/Neu-Ulm Betreibergesellschaft , überreichte für die ausverkaufte CharityNight den ratiopharm arena Award an Radio 7 und Headlinerin Anastacia.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen