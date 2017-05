Aviator-Management übernimmt VOD-Vertrieb für Hypertension Music

Großansicht Betreut nun auch die Hypertension-Künstler: Aviator-Chef Alexander Seidl (Bild: Aviator) Betreut nun auch die Hypertension-Künstler: Aviator-Chef Alexander Seidl (Bild: Aviator)

Das Hamburger Label Hypertension Music , bei dem unter anderem Albert Hammond, Joan Armatrading und Midge Ure unter Vertrag stehen, setzt beim weltweiten Vertrieb über Video On Demand (VOD) auf die Hamburger Firma Aviator-Management von Alexander Seidl Weiterhin hat Aviator die VOD-Vertriebsrechte für die britischen Künstlerinnen Maggie Reilly und Toyah Wilcox übernommen."Das gesamte Aviator-Team freut sich über den stetig wachsenden Stamm an Künstlern und Vertriebspartnern", sagt Aviator-Eigentümer Alexander Seidl: "Es ist eine Ehre, diese großartigen Künstler vertreten zu dürfen. Aviator ist auf einem guten Weg, der führende visuelle VOD-Vertrieb für Musikinhalte zu werden."Aviator-Management hatte zuvor bereits VOD-Vereinbarungen unter anderem für Künstler wie Glenn Gould, Mark Knopfler The Sweet und David Gilmour geschlossen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen