Aviator betreut Video-On-Demand-Vertrieb für Chris Norman

Großansicht Arbeitet im Video-on-Demand-Vertrieb künftig mit Aviator zusammen: Cris Norman (Bild: Frank Waberseck) Arbeitet im Video-on-Demand-Vertrieb künftig mit Aviator zusammen: Cris Norman (Bild: Frank Waberseck)

Das Hamburger Unternehmen Aviator-Management hat mit dem ehemaligen Smokie-Sänger Chris Norman einen weltweiten Vertrag über die audiovisuelle Auswertung seines Katalogs geschlossen.Der Vertrag betrifft unter anderem die audiovisuelle Auswertung des kommenden Albums von Chris Norman, das im September erscheinen soll."Wir danken Chris und seiner Managerin Ina für das Vertrauen in Aviator und freuen auf die Zusammenarbeit", erklärt Aviator-Chef Alexander Seidl : "Chris Norman ist eine absolute Legende und eine der großen Ikonen der britischen Popmusik. Es ist eine Ehre, seinen visuellen Katalog zu vertreten und auf ein neues Level zu heben."Auch Ina Keilitz , die Managerin von Chris Norman, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Aviator: "Gerade in der heutigen Zeit in der die digitalen Medien und Social Media immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist es wichtig einen professionellen Partner an seiner Seite zu haben, der unsere Interessen wahrnimmt und uns hilfreich zur Seite steht."

Quelle: MusikWoche

