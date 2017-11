Ausverkaufte Schiller-Shows in Teheran

Als einer der ersten westlichen Künstler tritt der Elektronikmusiker Schiller im Dezember in Teheran auf. Die ersten beiden Shows von insgesamt fünf Konzerten vom 11. bis 15. Dezember 2017 in der Keshwar Big Hall waren binnen 24 Stunden ausverkauft. Dafür wurden insgesamt 7000 Tickets abgesetzt.Die iranische Hauptstadt ist für Schiller weltweit die Stadt mit den meisten Facebook- und Instagram-Fans. Christopher von Deylen , der kreative Kopf hinter Schiller, freue sich auf ein weiteres außergewöhnliches Konzerterlebnis in seiner Karriere, heißt es aus Berlin.In Deutschland hatte Schiller im Oktober und November unter der Ägide von Contra Promotion 35 Shows seiner "Klangwelten"-Konzerte gespielt, bei denen von Deylen anders als bei den großen Schiller-Auftritten ohne Gastsänger, dafür mit nur zwei Begleitern auf der Bühne steht. Aufgeführt wird dabei lediglich instrumentale, elektronische Musik, wobei mittels einer ausgeklügelten Klang- und Visuals-Konzeption gleichsam der gesamte Raum bespielt wird.

