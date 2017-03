Aus südpolconcerts wird polarkonzerte

Unter dem neuen Namen polarkonzerte will der Münchner Veranstalter südpolmusic sein örtliches Geschäft stärken. Für die Leitung der Division zeichnet Danny Kufner verantwortlich. Zuvor firmierte das örtliche Geschäft unter südpolconcerts; mit der neuen Bezeichnung, zu der auch ein überarbeitetes Artwork und ein neues Logo gehören, will das Unternehmen das "zielgruppenorientierte Auftreten" verbessern und die örtliche Abteilung von südpolmusic hervorheben."Wir sind uns sicher dass wir mit dem neuen Look zielgruppenorientierter promoten können", sagt Danny Kufner, "und hoffen, in der Außenwirkung besser wahrgenommen werden." Zudem wolle man sich verstärkt in der Newcomer-Förderung engagieren.Das Team besteht derzeit aus Kufner und dem von PGM zu südpolmusic gestoßenen Veranstaltungskaufmann Georg Schaufler. Zuletzt war polarkonzerte örtlich unter anderem für das mit 2300 Fans ausverkaufte Konzert von Jennifer Rostock in der Münchner Tonhalle verantwortlich.04.03.17 Phillip Boa And The Voodooclub, Strom10.03.17 Körner, Strom21.03.17 Estikay, Feierwerk19.04.17 Emma6, Strom22.05.17 Naturally7, Circus Krone31.10.17 Schiller, Philharmonie17.11.17 Casper, Zenith20.12.17 Gentleman, Zenith

Quelle: MusikWoche

