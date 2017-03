Audio Branding Academy erneut auf dem Reeperbahn Festival

Großansicht Verlängern ihre Partnerschaft: Das Reeperbahn Festival und die Audio Branding Academy (Bild: http://audio-branding-academy.org/screenshot) Verlängern ihre Partnerschaft: Das Reeperbahn Festival und die Audio Branding Academy (Bild: http://audio-branding-academy.org/screenshot)

Nachdem die Audio Branding Academy vergangenes Jahr erstmals auf dem Reeperbahn Festival vertreten war, verleihen die Organisatoren in diesem Jahr am 21. September 2017 den International Sound Award und die Audio Branding Awards.Der neue Preis soll die besten und innovativsten Klangkonzepte prämieren. Die Kategorien variieren dabei von Klangarchitektur über digitale Applikationen bis zu kundenspezifischen Interfaces. Vom 23. April bis zum 24. Mai können sich interessierte Firmen mit ihren Konzepten bewerben.Einige Workshops am 20. September runden das Programm der Audio Branding Academy auf dem Reeperbahn Festival ab.

Quelle: MusikWoche

