Auch Metal braucht Influencer

Die Metalszene steht trotz eines erfreulich verlaufenen Jahres 2017 vor einschneidenden Herausforderungen - allen voran der voranschreitenden Digitalisierung und der Suche nach den Headlinern von morgen. MusikWoche fragte Experten, wie sie die aktuelle Lage einschätzen.»Unsere Rock- und Metal-Experten haben auch in diesem Jahr Großartiges geleistet«, sagt Fabian Drebes , Marketing Director International Warner Music Central Europe . Er begründet das damit, dass die Metalleute beim Major kontinuierlich daran arbeiten, den Fans »unvergessliche Erlebnisse« zu ermöglichen. So haben etwa Iron Maiden mit ihrem Flugzeug »EdForceOne« Fans aus ganz Europa zum offiziellen Pre-Listening des Albums nach Paris geflogen.»Das ist perfektes Content-Marketing, weil sich diese Story wie ein Lauffeuer im Netz und den Medien verbreitet hat. Ebenso arbeiten wir mit YouTube-Influencern zusammen, die die Metal-Fans perfekt ansprechen und Teil unser PR-Strategien sind - wie zuletzt beim Release des neuen Albums von Trivium.« Der »außergewöhnliche Erfolg« von Disturbed und ihrem Hit »The Sound Of Silence« habe gezeigt, dass man auch Streaming-Hits in diesem Genre landen kann, die dann sogar massive Album- und Ticket-Sales generieren.«Allerdings stehe man wie in anderen Genres vor Herausforderungen. So müsse sich jeder bei Warner Music täglich die Frage stellen, wie man den Kunden kontaktiere. »Um die Metal- Fans zum Beispiel bei YouTube besser zu erreichen, betreiben wir einen eigenen HardRock-Kanal namens >Rock Reel<, der mit über 100.000 Followern eine ordentliche Community bildet. Hier wird der Metalfan bestens von uns unterhalten.«Auch Yorck Eysel , COO Nuclear Blast , ist mit dem Ergebnis der ersten drei Quartale «überaus zufrieden«. Damit knüpfe man an die erfolgreichen Vorjahre 2015 und 2016 gut an - »nicht zuletzt durch die hohe Anzahl an wirklich guten Alben, die sowohl bei der Presse als auch von den Fans bestens angenommen wurden«. Eysel nennt Veröffentlichungen von Bands wie Kreator, Accept und Paradise Lost, die weltweit herausgeragt hätten. »Da für uns 2017 ein Jubiläumsjahr ist, in dem wir 30 Jahre Nuclear Blast feiern, haben wir einige limitierte LP-Formate und Katalogaktionen durchgeführt und Ende Oktober noch zwei umfangreiche CDund LP-Boxsets zum Jubiläum veröffentlicht, die sicher in Kürze beide ausverkauft sein werden.«Ein besonderes Highlight für das Label sei der Blast-Bash Tag auf dem Open Air Summer Breeze gewesen, »an dem wir zusammen mit Bands, Partnern, Freunden, Festivalbesuchern und Organisatoren das Jubiläums-Jahr gefeiert habe.« Als die größte, unveränderte Herausforderung für das gesamte Team bezeichnet Eysel den Aufbau von neuen Bands, was sehr zeitintensiv und aufwändig für alle Beteiligten sei.»Das wird sicher auch in der Zukunft nicht einfacher. Deswegen versuchen wir, uns möglichst auf eine begrenzte Anzahl an Newcomer-Schwerpunkten pro Jahr zu konzentrieren.« Olly Hahn , A&R/International Productmanagement SPV , fasst zusammen, dass das Jahr 2017 bislang für das Label gut gelaufen sei. SPV konnte zwei Balladenalben von Magnum und Axel Rudi Pell in den Charts platzieren, landete mit dem US-Newcomer Night Demon erstmals in den Offiziellen Deutschen Charts und konnte die neue, aus Mitgliedern von Gamma Ray bestehende Band The Unity »erfolgreich in der Szene« etablieren. Zudem habe man die Formation Nitrogods um den Ex-Thunderhead- Gitarristen Henny Wolter ebenfalls erstmals in die Charts gebracht, überdies wurde das neue Prong-Album »begeistert« von Presse und Fans aufgenommen.»Auch mit den Veröffentlichungen der deutschen Metal/Hard- Rock-Bands Alpha Tiger und Travelin Jack waren wir sehr zufrieden, in den USA stieg das erste Album von Jag Panzer nach sechs Jahren in die dortigen Charts ein.«Was Thomas Hertler , ( Massacre Records ), Jürgen Sauer ADA ), Ute Kromrey , ( Promotör ), Benjamin Voß Century Media ) und Björn Meyer Odyssey Music ) zum Thema sagen, lesen Abonnenten in MusikWoche, Heft 46/2017, im Livepaper oder hier

