Atemlos durch die U-Musik-Charts der GEMA 2015

Großansicht War auch live ziemlich atemlos: Helene Fischer War auch live ziemlich atemlos: Helene Fischer

Die Jahresrückblicke 2016 sind inzwischen abgefeiert. Die Mühlen der GEMA hingegen mahlen langsam und gründlich, und so liefert die Verwertungsgesellschaft - wie immer zum Jahresende - noch ihre Bestsellerlisten des Jahres 2015 aus den Sparten Tonträger, Download, Live (E-Musik), Live (U-Musik), Radio, Diskotheken und - zum ersten Mal dabei - Streaming.Damit steht zwölf Monate nach dem Ende des Erhebungszeitraums nun fest, welche Urheber mit welchen Titeln 2015 bei der GEMA-Abrechnung am erfolgreichsten waren. In der Sparte Live (U-Musik) werden die Live-Aufführungen der Unterhaltungsmusik abgebildet. Dass es in diesem Segment weniger um die Hinterlassenschaften aktueller Trends geht, sondern um die bleibenden Werte der leichten Unterhaltung, zeigt sich an der Dauerpräsenz gewisser Titel. So wird der Song "Take Me Home, Country Roads" von John Denver, der erstmals 1971 auf Denvers Album "Poems, Prayers And Promises" erschien, seit Jahrzehnten gespielt. Seit 2010 hielt sich der Evergreen wie festgenagelt auf Platz drei, 2014 rutschte er auf den fünften Platz ab, 2015 klettert er wieder auf drei.Wie in den Vorjahren mischt weiterhin auch der Instrumentaltitel "Böhmischer Traum" mit, der von sechs auf fünf steigt. Ein weiterer Evergreen, "Über den Wolken" von Reinhard Mey, arbeitete sich von Platz acht (2012) über vier (2013) auf die Spitzenposition vor (2014) - und fällt 2015 auf sieben ab. Auch schon lange dabei: "Summer Of 69" von Bryan Adams, wie im Vorjahr auf acht."Atemlos durch die Nacht" aus der Feder von Kristina Bach, klettert vom zweiten Platz (2014) aufs Siegertreppchen. Urheberin Kristina Bach und Interpretin Helene Fischer dürfen sich freuen, dass sich ihr Dauerbrenner wie im Vorjahr auch bei den Diskothekenhits platzieren konnte (auf sechs)."I sing a Lied für di" von Andreas Gabalier steigt von sieben (2014) auf sechs, während "Tage wie diese" von den Toten Hosen von drei auf vier fällt und "Highway To Hell" von AC/DC von neun auf zehn.Auf Platz neun ist die Polka "Po?ápelská (Auf der Vogelwiese)" neu dabei, die unter anderem von Ernst Mosch interpretiert wurde.(in Klammern die Position 2014)1. (2.) "Atemlos durch die Nacht" - K. & T.: Kristina Bach2. (4.) "Du hast mich tausendmal betrogen" - K.: Eugen Römer; T.: Irma Holder, Andrea Berg3. (5.) "Take Me Home, Country Roads" - K. & T.: William Thomas Danoff, John Denver, Taffy Nivert4. (3.) "Tage wie diese" - K.: Andreas von Holst; T.: Andreas Frege, Birgit E. F. Minichmayr5. (6.) "Böhmischer Traum" - K.: Norbert Gaelle6. (7.) "I sing a Liad für di" - K. & T.: Andreas Gabalier7. (1.) "Über den Wolken" - K. & T.: Reinhard Mey(-)8. (8.) "Summer Of 69" - K. & T.: Bryan Guy Adams, Jim Vallance9. (-) "Po?ápelská (Auf der Vogelwiese)" - K.: Josef Poncar; T.: Vilem Sykora10. (9.) "Highway To Hell" - K. & T.: Ronald Belford Scott, Malcolm Mitchell Young, Angus Mckinnon Young

Quelle: MusikWoche

