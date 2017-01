Asia-Mitbegründer John Wetton gestorben

Großansicht Gestorben: John Wetton (Bild: Captivity) Gestorben: John Wetton (Bild: Captivity)

Im Alter von 67 Jahren ist John Wetton am 31. Januar 2017 einer Darmkrebserkrankung erlegen. Der Bassist, Sänger und Songwriter spielte unter anderem bei Family, King Crimson, Roxy Music, Bryan Ferry, Uriah Heep und Wishbone Ash. 1982 gehörte er neben Steve Howe, Carl Palmer und Geoff Downes zu den Gründungsmitgliedern von Asia.Bei Asia sang er Hits wie "Heat Of The Moment", "Only Time Will Tell", "Sole Survivor" und "Don't Cry". Wetton blieb bis 1991 bei der Band und kehrte 2006 zurück zu der Formation, die bis zuletzt tourte und neue Alben veröffentlichte. 2016 war er zudem angekündigt für eine Rolle bei der Liveproduktion "Excalibur - The Celtic Rock Opera", musste jedoch krankheitsbedingt absagen.

Quelle: MusikWoche

