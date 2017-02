Ásgeir unterschreibt bei Embassy

Der isländische Künstler Ásgeir hat einen Vertrag bei Embassy of Music unterschrieben. Am 5. Mai 2017 bringt das Label sein zweites Album, "Afterglow", im Vertrieb von Warner Music in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt. Um den digitalen Vertrieb kümmert sich Zebralution Ásgeir veröffentlichte 2012 das Debütalbum "Dýrð í dauðaþögn" das ihm in Island erste Erfolge bescherte und ihn zwei Jahre später in der englischsprachigen Version unter dem Titel "In The Silence" auch international bekannt machte. Nach Björk und ihrem Album "Vulnicura" konnte Embassy of Music mit Ásgeir bereits den zweiten Künstler des britischen Labels One Little Indian für den GSA-Markt gewinnen.Im Mai geht der Sänger mit Unterstützung von Melt! Booking auf Club-Tournee in Deutschland, um das neue Album vorzustellen.09.05.17 - Berlin, Festsaal Kreuzberg10.05.17 - Hamburg, Mojo Club12.05.17 - Zürich, Plaza13.05.17 - München, Strom17.05.17 - Köln, Luxor

