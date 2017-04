ASCAP, SACEM und PRS probieren sich an der Blockchain

Schulterschluss dreier Verwertungsgesellschaften: die US-amerikanische ASCAP, die französische SACEM und die britische PRS for Music wollen in einem gemeinsamen Pilotprojekt die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie ausloten. Das gaben die Organisationen am 7. April bekannt Ziel sei es, eine tragfähige Lösung für eine Verbindung von International Standard Recording Codes (ISRC) und International Standard Work Codes (ISWC) zu entwickeln. Auf der Basis einer gemeinsamen, dezentralisierten Datenbank wollen die Partner Möglichkeiten untersuchen, Lizenzierungsprozesse im internationalen Musikgeschäft zu beschleunigen, Fehler zu minimieren und Kosten zu reduzieren.Man befinde sich zwar noch in einem sehr frühen Stadium, aber dennoch sei das Projekt schon jetzt eine mögliche Refenenz für den künftigen Einsatz einer Blockchain-Lösung im Musikmarkt, lassen die Partner um die CEOs Jean-Noël Tronc (SACEM), Elizabeth Matthews (ASCAP) und Robert Ashcroft (PRS for Music) wissen.

Quelle: MusikWoche

