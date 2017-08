Arsch huh, Zäng ussenander! engagiert sich gegen Rassismus

Zum 25-jährigen Jubiläum von Arsch huh, Zäng ussenander! veranstalten die Organisatoren der Initiative am 27. August 2017 auf den Ringen zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz in Köln eine Kundgebung, die zugleich den Abschluss des gamescom city festivals bildet.Dort treten Kölner Künstler auf, die sich für die Kampagne engagieren, aber auch auswärtige Bands und Musiker, die das Projekt unterstützen. Unter anderem sind an dem Tag Purple Schulz, die Höhner, Kasalla und Brings dabei. Insgesamt dauert das Programm gut fünfeinhalb Stunden.Die diesjährige Kampagne begann im März mit einer Auftaktveranstaltung im Kölner Stadtgarten. Es folgten eine Veranstaltungsreihe in Vierteln mit niedriger Wahlbeteiligung und weitere Bausteine wie Plakataktionen mit dem Motto "Du bes Kölle". Thematisch zielt die Aktion auf Betgeiligung bei der Bundestagswahl und ein klares Statement gegen Rechtspopulismus ab.Die Initiative hatte sich 1992 gegründet, als es in verschiedenen Orten Deutschlands zu fremdenfeindlichen Übergriffen gekommen war. Deswegen riefen Kölner Künstler im November 1992 zu einer Protestkundgebung unter dem Motto "Arsch huh, Zäng ussenander!" in die Kölner Innenstadt auf, zu der rund 100.000 Menschen kamen.Der Kern der beteiligten Musiker entschied sich damals, nachhaltig zu arbeiten und gründete unter dem Mottonamen den bis heute existierenden Verein. Gründungsmitglieder waren unter anderem die Bands BAP, Bläck Fööss, Höhner und Brings. Im Wahljahr 2017 steht nun passend das 25-jährige Jubiläum der Initiative an, mit dem Kölner Event als Höhepunkt der aktuellen Kampagne.

Quelle: MusikWoche

