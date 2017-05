Arising Empire holt Madsen

Großansicht Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit (von links): Marcus Hammer (Arising Empire), Diak Haring (Manager Madsen), Johannes Madsen, Sascha Madsen, Sebastian Madsen (alle Madsen), Tobbe Falarz (CEO Arising Empire) Markus Staiger (CEO Nuclear Blast, Mitbegründer Arising Empire), Niko Maurer (Madsen), Yorck Eysel (Arising Empire) und Robin Baumann (Arising Empire) (Bild: Tim Wezel) Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit (von links): Marcus Hammer (Arising Empire), Diak Haring (Manager Madsen), Johannes Madsen, Sascha Madsen, Sebastian Madsen (alle Madsen), Tobbe Falarz (CEO Arising Empire) Markus Staiger (CEO Nuclear Blast, Mitbegründer Arising Empire), Niko Maurer (Madsen), Yorck Eysel (Arising Empire) und Robin Baumann (Arising Empire) (Bild: Tim Wezel)

Die Indierock-Band Madsen hat einen Vertrag bei Arising Empire unterschrieben. Das Label von Nuclear-Blast -Gründer Markus Staiger will Anfang 2018 ein neues Album auf den Markt bringen."Madsen zählen zu meinen absoluten Lieblingsbands", verrät Markus Staiger "Wir blicken mit großer Spannung und Erwartung in die Zukunft" "Kompass" , das letzte Studioalbum der Band erschien 2015 noch bei der Sony-Music -Division Four Music . Das Album stieg auf dem fünften Platz der Offiziellen Deutschen Charts ein. Insgesamt schafften es fünf von sechs Alben der 2004 gegründeten Band in die Top Ten der Lonplay-Charts."Mit zwei erfolgreichen Veröffentlichungen sind wir dankbar für die tolle Zeit bei Four Music", erklärt Madsen-Manager Diak Haring : "Jetzt gehen wir mit Arising Empire neue und etwas andere Wege und wollen hier natürlich an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen."

Quelle: MusikWoche

