Ariola und Sony Music verabschiedeten Elisabeth Angerer

Großansicht Großer Bahnhof zum Abschied von Elisabeth Angerer (Mitte): Das Sony-Music-Team um CFO Philipp von Esebeck (links neben Angerer), Willy Ehmann (hinten, 6. von links) oder Manfred Rolef (Vice President AOR Labelgroup, vorn, ganz links) mit Künstlern, Kollegen und Partner vor der Oper in München (Bild: Dominik Beckmann für Sony Music) Großer Bahnhof zum Abschied von Elisabeth Angerer (Mitte): Das Sony-Music-Team um CFO Philipp von Esebeck (links neben Angerer), Willy Ehmann (hinten, 6. von links) oder Manfred Rolef (Vice President AOR Labelgroup, vorn, ganz links) mit Künstlern, Kollegen und Partner vor der Oper in München (Bild: Dominik Beckmann für Sony Music)

Nach rund 35 Jahren in Diensten der heute zu Sony Music zählenden Ariola kamen am 21. Februar 2017 mehr als 70 Kollegen, Künstler und Weggefährten zur Abschiedsfeier von Elisabeth Angerer . Die Managerin habe in dieser Zeit "die erfolgreiche und nachhaltige Erfolgsgeschichte des Labels zu großen Teilen" mitgeschrieben, heißt es dazu aus dem Hause Sony Music.Im Spatenhaus an der Münchner Oper mit dabei waren unter anderem Haindling, das frühere Flippers-Mitglied Olaf Malolepski, Ralph Siegel Werner Kimmig oder Manfred Hertlein . Der langjährige Ariola-Künstler Nik P. spielte zudem einige Songs live."Mit Dir verlässt die Ikone der Ariola das Label", richtete sich Willy Ehmann , Senior Vice President Domestic Sony Music GSA, an Elisabeth Angerer. "Du warst die prägende Macherin über Dekaden." Nur wenige Persönlichkeiten der Musikbranche würden "auf eine so breite, umfassende Kenntnis" zurückblicken können und hätten "massive Umwälzungen aus erster Reihe nicht nur miterlebt, sondern auch erfolgreich mitgestaltet".Auch Philipp von Esebeck , CFO & Senior Vice President Business Strategy Division Sony Music GSA, würdigte Elisabeth Angerer: "Es ist Dein eigener Kopf und die absolute Leidenschaft für Künstler, für Themen und Inhalte zu stehen und für diese die extra Meter zu gehen. Du hast die nötige Sensibilität und den speziellen Draht, den es benötigt, um in diesem emotionalen, speziellen, bunten und teilweise auch herrlich absurden, aber immer wunderbaren Geschäft erfolgreich zu sein"Anfang Oktober 2016 hatte Elisabeth Angerer ihren Abschied angekündigt Die gebürtige Bayreutherin begann ihre berufliche Laufbahn in der Musikindustrie Ende der 70er-Jahre bei der damaligen Teldec. Anfang der 80er-Jahre stieß sie zu Ariola Express und hatte seit den frühen 90er-Jahren zuerst Produkt- und später A&R-Verantwortung für den Bereich Volksmusik/Schlager inne. Ab 1997 leitete sie die Abteilung A&R/Marketing bei Ariola und stieg 2006 zum Senior Director A&R auf."Ich bin ausgebildete Musikalienhändlerin, ging zur Teldec und von dort dann zur Ariola. Dabei habe ich verschiedene Bereiche kennengelernt", sagte Elisabeth Angerer 2008 im Gespräch mit MusikWoche im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Ariola-Jubiläum . "Ich war erst im Vertrieb. Bei Ariola habe ich mit Rolf Lerschmacher den Kinderbereich Ariola Express mit aufgebaut, der innerhalb von vier Jahren sehr erfolgreich war und dann mit Miller in Quickborn zusammengelegt wurde. Thomas Stein hat mich Ende der Achtziger in den A&R-Bereich geholt, den ich seitdem geleitet habe."Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie mit Entertainern wie Udo Jürgens, Peter Alexander oder Hape Kerkeling zusammen sowie mit den Flippers, Roland Kaiser, den Schürzenjägern, Hansi Hinterseer, Mireille Mathieu, EAV, Roger Whittaker, den Amigos, Andrea Berg, Haindling oder Heino.

