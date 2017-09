Ariola überreichte Nik P. Millionen-Award

Großansicht Bei der Preisverleihung Ivon links): Peter Schilling (Director Ariola Österreich), Sepp Adlmann (Manager Nik P. & Geschäftsführer Adlmann Promotion), Susanne Schrader (Product Manager RCA Deutschland), Nik P., Mathias Schorer (A&R Manager AOR) und Arndt Sedler (Director Marketing Sony Music AOR) (Bild: Sony Music) Bei der Preisverleihung Ivon links): Peter Schilling (Director Ariola Österreich), Sepp Adlmann (Manager Nik P. & Geschäftsführer Adlmann Promotion), Susanne Schrader (Product Manager RCA Deutschland), Nik P., Mathias Schorer (A&R Manager AOR) und Arndt Sedler (Director Marketing Sony Music AOR) (Bild: Sony Music)

Vor seinem Auftritt bei Gut Aiderbichl bei Salzburg, wo Nik P. am 2. September 2017 mit 3000 Fans sein 20. Bühnenjubiläum feierte, erhielt der Österericher von seinem Ariola -Team eine Auszeichnung für eine Million verkaufte Alben und Singles in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Ehrengäste traten Vincent Gross, Linda Hesse, DJ Ötzi und Julian David auf, der zudem als Moderator durch den Abend führte.Erst vor Kurzem hatte Nik P. seinen Vertrag mit Sony Music verlängert. Bei Ariola erscheint dann auch am 15. September sein neues Studioalbum, "Ohne Wenn und Aber". Als Vorbote fungiert die erste Single daraus, "Dieser Ring". Sein letztes Album, "Da oben #16", erreichte in Deutschland Platz elf - die höchste Chartsplatzierung für Nik P. in den Offiziellen Deutschen Charts bislang.

Quelle: MusikWoche

