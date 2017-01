Ariola gibt Vincent Gross Rückenwind

Großansicht Ein Schweizer Signing für die Münchner Ariola (von links): Astrid von der Haegen (Stargarage Management), Anne Spille (Director Marketing Ariola Sony Music), Giacomo La Tragna (TV-Promotion), Mathias Schorer (Junior A&R Manager AOR Labelgroup Sony Music), Sänger Vincent Gross, Produktmanagerin Tanja Merz, Manfred Rolef (Vice President AOR Labelgroup GSA Sony Music) und Katharina Konstantinidou (Agentur für Kommunikation) (Bild: Sony Music) Ein Schweizer Signing für die Münchner Ariola (von links): Astrid von der Haegen (Stargarage Management), Anne Spille (Director Marketing Ariola Sony Music), Giacomo La Tragna (TV-Promotion), Mathias Schorer (Junior A&R Manager AOR Labelgroup Sony Music), Sänger Vincent Gross, Produktmanagerin Tanja Merz, Manfred Rolef (Vice President AOR Labelgroup GSA Sony Music) und Katharina Konstantinidou (Agentur für Kommunikation) (Bild: Sony Music)

Das Ariola-Team aus dem Hause Sony Music nahm kürzlich Vincent Gross unter Vertrag und will den Schweizer Newcomer als Popschlager-Export etablieren. Am 24. März 2017 soll mit "Rückenwind" das Debütalbum des 20-jährigen Sängers aus Basel erscheinen. Der Longplayer entstand unter Federführung des Produzenten Felix Gauder und des Songwriters Oli Nova. Die gleichnamige Single sollte am 13. Januar Radiopremiere feiern.Nach diversen Konzerten und TV-Auftritten seit 2015 stellte sich Vincent Gross jüngst im Rahmen der von Florian Silbereisen moderierten ARD-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" einem Millionenpublikum vor. Manfred Rolef , Vice President AOR Labelgroup GSA, lobt Vincent Gross als ein "Ausnahmetalent": "Vincent wird eine große Lücke im Feld der jungen, männlichen Schlagersänger in Deutschland schließen und hat mit seinem ersten TV-Auftritt bei der ARD Show 'Schlagerchampions' gleich sein Potential eindrucksvoll unter Beweis stellen können."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen