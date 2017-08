Archivschätze des Kings

Großansicht Auch 40 Jahre nach seinem Tod hat die Musik von Elvis Presley nichts von ihrer Faszination verloren. (Bild: Sony Music) Auch 40 Jahre nach seinem Tod hat die Musik von Elvis Presley nichts von ihrer Faszination verloren. (Bild: Sony Music)

Rechtzeitig zum 40. Todestag von Elvis Presley am 16. August erschien über RCA Records/Legacy/ Sony Music kürzlich die Zusammenstellung »A Boy From Tupelo - The Complete 1953-1955 Recordings« Das 3-CD-Deluxe-Package, das auch in digitaler Version erhältlich sein wird, enthält die umfangreichste Song-Kollektion aus der Frühzeit von Elvis Presley , die je erhältlich war.Die Zusammenstellung umfasst sämtliche Sun-Masters und Outtakes, Live-Mitschnitte, Radioaufnahmen sowie Songs von Presleys ersten selbstfinanzierten Acetat-Platten sowie mit »I Forgot To Remember To Forget« eine erst kürzlich entdeckte und bisher unveröffentlichte Aufnahme, mitgeschnitten beim Louisiana Hayride in Shreveport, Louisiana am 29. Oktober 1955. Ausgestattet ist die Veröffentlichung mit einem 120 Seiten starken Buch, das als Mischung aus Reisetagebuch und Terminkalender gestaltet wurde. Der Leser kann anhand von Anekdoten, Fakten, Erinnerungsstücken und vielen seltenen Fotos den Tagesablauf und besondere Ereignisse in der Vita von Elvis Presley nacherleben.Die Story beginnt am Independence Day 1954, als Elvis seiner ersten professionellen Aufnahmesession entgegenfieberte. Der letzte Tagebucheintrag stammt aus dem Dezember 1955, als der Sänger Sun Records verlässt, um bei RCA anzuheuern. Für die Produktion, Recherche und Konzeption von »A Boy From Tupelo - The Complete 1953-1955 Recording zeichnet Ernst Mikael Jørgensen verantwortlich.1500 Stunden widmete sich das Team hinter »A Boy From Tupelo« der Restaurierung der Aufnahmen, knapp 200 zusätzliche Studiostunden wurden investiert, um das Material zu remastern. Die Zusammenstellung präsentiert alle Aufnahmen, die im legendären Sun Studio entstanden. Dazu kommen vier Songs mit einer besonderen Geschichte.Es sind die Aufnahmen, die Elvis auf eigene Kosten beim Memphis Recordings Service auf Acetat-Platte einspielte, bevor er einen Vertrag bei Sun Records unterschrieb. »My Happiness« und »That's When Your Heartaches Begin«, aufgenommen im Juli 1953, und »I'll Never Stand In Your Way« und »It Wouldn't Be The Same (Without You)«, eingespielt am 4. Januar 1954.Parallel zum Boxset erscheint am 28. Juli die Vinyl-LP »A Boy From Tupelo: The Sun Masters«. Die Platte versammelt alle A- und B-Seiten, die Elvis für Sun Records einspielte sowie weitere im Sun Studio mitgeschnittene Songs. Begleitet wurde er bei den Aufnahmen vom Gitarristen Scotty Moore und dem Bassisten Bill Black.

Quelle: MusikWoche

