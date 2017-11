Apple verpasst mit dem HomePod das Weihnachtsgeschäft

Steht nun doch nicht mehr vor Weihnachten in den Regalen: der HomePod mit Siri-Sprachsteuerung aus dem Hause Apple

Eher Osterhase als Christkind: Apple verschiebt den ursprünglich für Dezember geplanten Verkaufsstart des sogenannten HomePods auf das Frühjahr 2018. Zwar könne man es kaum erwarten, Nutzern den HomePod an die Hand zu geben, "doch wir benötigen ein wenig mehr Zeit, bevor das Gerät bereit für unsere Kunden ist", ließ Apple unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters wissen. Apple wolle nun früh im Jahr 2018 mit der Auslieferung beginnen, wobei weiterhin zunächst der US-Heimatmarkt, Großbritannien und Australien für den Start des HomePod auserkoren bleiben. Wann das Gerät in anderen Nationen verfügbar sein soll, bleibt derzeit noch offen.Apple hatte das kabellose Lautsprechersystem mit Siri-Sprachsteuerung, mit dem der Konzern an den Erfolg des iPods anzuknüpfen gedenkt, bereits Anfang Juni auf der Worldwide Developers Conference in San José angekündigt.Das umsatzträchtige Weihnachtsgeschäft verpasst der HomePod, den Apple im Heimatmarkt für 349 Dollar verkaufen will, somit. Angesichts der jüngsten iPhone-X-Modelle mit rund dreimal höheren Preispunkten sollte der Konzern das allerdings verschmerzen können.Mitbewerber wie Amazon oder Google dürften ihren Vorsprung im Geschäft mit den sogenannten Smart-Speakern demnach jedoch weiter ausbauen. Amazon hatte die mit der Sprachsteuerung Alexa ausgestattete Echo-Familie Ende September erweitert , kurz nachdem Google den sprachgesteuerten Lautsprecher Google Home auch in Deutschland auf den Markt gebracht hatte . Zuletzt hatte unter anderem auch Sonos, einst Vorreiter in Sachen vernetzter Musikplayer im Haushalt, das Thema Voice Control aufgegriffen - die jüngste Ausbaustufe der Sonos-Gerätschaften hört inzwischen auch auf die Alexa-Sprachsteuerung aus dem Hause Amazon.Das Thema Voice Control gilt im Musikmarkt als ein möglicher Treiber für die weitere Streamingnutzung. Apple dürfte sich vor diesem Hintergrund vom Einstieg ins Geschäft mit Smart-Speakern auch zusätzlichen Auftrieb für das Musikabonnement Apple Music versprechen.

Quelle: MusikWoche

