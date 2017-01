Apple spannt FC Bayern vor den Karren

Großansicht Viele etablierte Stars und Spitzenreiter, wenig heimischer Nachwuchs: ein Screenshot der ersten Team-Playlist aus der Zusammenarbeit zwischen Apple Music und dem FC Bayern München (Bild: Apple) Viele etablierte Stars und Spitzenreiter, wenig heimischer Nachwuchs: ein Screenshot der ersten Team-Playlist aus der Zusammenarbeit zwischen Apple Music und dem FC Bayern München (Bild: Apple)

Kurz bevor sich das winterliche Transferfenster schließt, konnten der Apple-Konzern und die Fußballer des FC Bayern München einen Abschluss melden: Eine erste Team-Playlist beim Streamingdienst Apple Music ist ab sofort spielberechtigt, darüber hinaus will Apple Musikfans und Anhänger des FC Bayern München künftig mit weiteren, exklusiven Inhalte und Videos erreichen.Die Partnerschaft zwischen dem Rekordmeister und der zu Apple gehörenden Marke Beats by Dr. Dre wurde derweil verlängert: Beats by Dr. Dre fungiert somit auch weiterhin als "offizieller Soundpartner des FC Bayern" und stattet in dieser Rolle die Spieler des Klubs "weiterhin mit erstklassigen Kopfhörern und Lautsprechern" aus, wie es auf den Onlineseiten des Fußballvereins heißt Die Verbindung von Musik und Fußball war zuvor auch andernorts bereits ein Thema: So hatte Napster hierzulande bereits Mitte 2015 eine Partnerschaft mit Borussia Dortmund vorgelegt, Deezer konnte 2016 gleich im Doppelpass mit der deutschen Nationalmannschaft und dem FC St. Pauli punkten.

Quelle: MusikWoche

