Apple schließt sich mit Musical.ly kurz

Großansicht Künftig mit Anschluss an die Musikwelt von Apple: die App Musical.ly (Bild: App Store, Screenshot) Künftig mit Anschluss an die Musikwelt von Apple: die App Musical.ly (Bild: App Store, Screenshot)

Die zumeist jungen Nutzer von Musical.ly können künftig bei der Auswahl von Musik für ihre Videoclips auch via Apple Music auf Inhalte zugreifen. Die Betreiber der Lip-Synch-App mit angeschlossenem sozialen Netzwerk haben dazu einen entsprechenden Lizenzdeal mit Apple an Land gezogen, wie es zunächst laut zahlreichen Medienberichten wie von "Re/code" hieß. Apple wolle im Gegenzug über die populäre Plattform unter anderem potenzielle Kunden für seinen Streamingdienst Apple Music gewinnen.Inzwischen bestätigte Musical.ly den Pakt mit Apple , der sich auf mehr als 120 Nationen erstrecken soll. Demnach werde es in Kürze für Musical.ly-Nutzer, die sogenannten "Muser", die zugleich Abonnenten von Apple Music sind, möglich sein, ganze Songs direkt in der Musical.ly-App abzuspielen, für eigene Clips zu verwenden und auf eigens kuratierte Playlisten zuzugreifen.Bislang griff Musical.ly auf Musik zurück, die vom Digitaldienstleiter 7digital bereitgestellt wurde. Dieser Deal soll von der Vereinbarung mit Apple unberührt bleiben, heißt es unter anderem bei "The Verge" Musical.ly reklamiert inzwischen ein Netzwerk von weltweit mehr als 200 Millionen Nutzern für sich. Täglich würden mehr als 15 Millionen neue Clips auf die Plattform hochgeladen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen