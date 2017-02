Apple Music zählt gut 20 Millionen Kunden

Großansicht Will die Nutzer von Apple Music künftig mit mehr Videoinhalten unterhalten: Eddy Cue auf der Bühne der "Re/code"-Konferenz Code Media (Bild: youtube.com, Screenshot) Will die Nutzer von Apple Music künftig mit mehr Videoinhalten unterhalten: Eddy Cue auf der Bühne der "Re/code"-Konferenz Code Media (Bild: youtube.com, Screenshot)

Bei einem Auftritt beim "Re/code"-Kongress Code Media , der am 13. und 14. Februar 2017 in Dana Point in Kalifornien stattfand, sprach Apple-Spitzenmanager Eddy Cue unter anderem über die ersten TV-Shows und Originalinhalte, die der Konzern mit "Carpool Karaoke" und "Planet Of The Apps" selbst produziert, aber auch über die Entwicklung bei Apple Music.Der Dienst kommt laut Eddy Cue inzwischen auf "gut über 20 Millionen Abonnenten" - eine genaue Zahl allerdings ließ sich Cue, der als Senior Vice President Internet Software and Services unter anderem für iTunes und Apple Music verantwortlich zeichnet, im Gespräch mit Peter Kafka von "Re/code" nicht entlocken. Anfang Dezember 2016 hatte der Konzern beim Streamingdienst Apple Music die Marke von 20 Millionen Kunden erreicht, vor rund einem Jahr waren es noch elf Millionen.Apple Music wachse weiter, ganz offenbar aber ist man nicht restlos zufrieden mit der Entwicklung, schließlich räumte Cue ein, dass es noch "exponentielle" Möglichkeiten gebe. Dazu werde man sicherlich mehr mit Originalinhalten arbeiten, der Zukauf von Filmstudios oder anderen Rechteinhabern aber steht weiterhin nicht auf der Agenda.

Quelle: MusikWoche

