Apple Music hat 27 Millionen Abonnenten

Großansicht Auf diesem Lautsprechersystem können Nutzer auf den Katalog von Apple Music zugreifen: der neue HomePod (Bild: Apple) Auf diesem Lautsprechersystem können Nutzer auf den Katalog von Apple Music zugreifen: der neue HomePod (Bild: Apple)

Auf der von Apple veranstalteten Worldwide Developer Conference in San José teilte das Unternehmen mit, dass der Streamingdienst Apple Music mittlerweile bei 27 Millionen Abonnenten stehe und über einen Katalog von 40 Millionen Track verfüge. Im Dezember 2016 hatte Apple noch von 20 Millionen zahlenden Nutzern gesprochen.Ein anderes Thema auf der Konferenz war die Vorstellung des HomePods, ein kabelloses Lautsprechersystem mit Sprachsteuerung, mit dem der Konzern an den Erfolg des iPods anknüpfen will, dabei jedoch den Vorsprung des von Amazon entwickelten Alexa-Systems aufholen. Entwickelt wurde das Apple-Produkt für das Zusammenspiel mit einem Apple-Music-Abonnement, da es auf die persönlichen Musikpräferenzen zugreifen kann und dabei helfen soll, neue Musik zu entdecken.HomePod wird ab Dezember 2017 zunächst in Australien, Großbritannien und den USA erhältlich sein.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen