Apple Music greift Lotte mit Up Next unter die Arme

Großansicht Bei Apple Music im Fokus der Up-Next-Kampagne: die Sony-Music-Künstlerin Lotte (Bild: Apple Music) Bei Apple Music im Fokus der Up-Next-Kampagne: die Sony-Music-Künstlerin Lotte (Bild: Apple Music)

Mit Lotte rückt Apple Music erstmals eine Newcomerin aus Deutschland ins Rampenlicht der Up-Next-Nachwuchskampagne, sie sei die erste Up-Next-Künstlerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz, heißt es aus dem Hause Apple. Bei Sony Music veröffentlicht die Repertoiredivision Columbia Deutschland mit "Querfeldein" am 15. September 2017 das Debütalbum der Sängerin und Songwriterin aus Ravensburg. Die 22-jährige Musikerin Charlotte "Lotte" Rezbach spielte den Longplayer unter der Regie von Produzent Mic Schroeder (Rea Garvey, Joris) ein und begleitete zuletzt Max Giesinger als Support-Act auf dessen Tournee.Apple begleitet die Veröffentlichung mit einem kurzen Dokumentarfilm und der live eingespielten EP "Up Next Session: Lotte".Mit dem Format Up Next hat es sich Apple Music zum Ziel gesetzt, aufstrebende Talente zu präsentieren und ihre Musik sowohl einem lokalen und auch dem internationalen Publikum vorzustellen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen