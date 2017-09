Apple einigt sich angeblich mit Warner Music auf neuen Lizenzdeal

Erst kürzlich bestätigte die Warner Music Group als dritter Musikmajor nach Universal Music und Sony Music den Abschluss eines neuen Lizenzvertrags mit Spotify, bei Apple macht Warner Music nun den Vorreiter:Ein frischer Pakt, der die Vergütung von Abrufen über den Streamingdienst Apple Music und von Downloads über den iTunes Store abdeckt, soll bereits fix sein - zu angeblich verbesserten Konditionen für Apple, wie der Nachrichtendienst "Bloomberg" von namentlich nicht genannten Informanten erfahren haben will. Demnach habe Apple für entsprechende Streams bislang einen Umsatzanteil in Höhe von 58 Prozent an Warner Music ausgezahlt, künftig sollen es noch 55 Prozent sein.Mit Sony Music soll Apple kurz vor dem Abschluss eines erneuerten Vertrags stehen, die Verhandlungen mit Universal Music seien noch in einem früheren Stadium, berichtet "Bloomberg".Apple hatte seinen Streamingdienst Apple Music Ende Juni 2015 ans Netz gebracht , erreichte rund 18 Monate nach dem Start mehr als 20 Millionen zahlende Abonnenten und meldete zuletzt nach knapp zwei Jahren die Marke von 27 Millionen zahlenden Kunden für das Musikabo. Mitbewerber Spotify bestätigte Anfang August 60 Millionen zahlende Nutzer.

Quelle: MusikWoche

