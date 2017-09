Apple bringt der Apple Watch das Streaming bei

Großansicht Funktioniert künftig auch ohne Verbindung zum iPhone als Musikplayer: die Apple Watch Series 3 (Bild: Apple) Funktioniert künftig auch ohne Verbindung zum iPhone als Musikplayer: die Apple Watch Series 3 (Bild: Apple)

Großansicht Reichlich Produkt-Updates: das iPhone X kommt zum zehnten iPhone-Jubiläum ohne Home-Taste, dafür aber mit kabelloser Auflademöglichkeit, dem Face-ID-Entsperrsystem oder auch Animoji genannten interaktiven Emojis auf den Markt (Bild: Apple) Reichlich Produkt-Updates: das iPhone X kommt zum zehnten iPhone-Jubiläum ohne Home-Taste, dafür aber mit kabelloser Auflademöglichkeit, dem Face-ID-Entsperrsystem oder auch Animoji genannten interaktiven Emojis auf den Markt (Bild: Apple)

Am Abend des 12. September 2017 lud Apple erstmals zu einer Produktpräsentation in die neuen Räumlichkeiten der Firmenzentrale in Cuppertino. Dabei gab es ab etwa 19.00 Uhr deutscher Zeit unter anderem die erwarteten neuen iPhone-Modelle zu sehen.So stellte Apple hier mit dem iPhone 8, dem iPhone 8 Plus und dem iPhone X - gesprochen wie das Zahlwort, nicht wie der Nachname von Malcom - gleich drei neue Gerätschaften vor, die unter anderem durch aufgebohrte Prozessoren und Kameras neue Möglichkeiten zum Beispiel in Hinblick auf AR-Anwendungen bieten sollen, was zum Beispiel Akteure aus dem Gamesmarkt interessieren könnte - auf der Bühne gab Atli Mar von Directive Games einen entsprechenden Einblick in ein Spiel - aber auch Player, die zum Beispiel Konzerterlebnisse ins private Umfeld übertragen wollen. Das Jubiläumsmodell knackt dabei wie ebenfalls erwartet die Preisgrenze von 1000 Euro.Darüber hinaus bringt der Konzern der Streamingbox Apple TV nun auch hochauflösende 4k-Formate bei und bohrt die Apple Watch zum Musikplayer auf:So kann das Spitzenmodell der Apple Watch Series 3 dank entsprechender LTE- und UMTS-Fähigkeiten und dem angepassten Betriebssystem watchOS 4 nun auch ohne eine iPhone-Verbindung über die Mobilfunknummer des Nutzers Kurznachrichten empfangen oder für Anrufe genutzt werden, aber auch Musik über den Apple-eigenen Streamingdienst Apple Music abrufen und an die kabellosen AirPod-Ohrhörer weiterleiten - "direkt vom Handgelenk aus", wie der Konzern unter anderem mit Verweis auf mögliche Fitnessaktivitäten der Nutzer betont.In Deutschland bleibt der mobile Schulterschluss allerdings laut Apple-Angaben zunächst auf Kunden der Deutschen Telekom beschränkt. Apple will die Apple Watch Series 3 mit Mobilfunkfunktionalitäten hierzulande noch im September zu einem Preis von 449 Euro anbieten.Frische Nutzerzahlen für den Streamingdienst Apple Music hatten die Apple-Spitzenmanager nicht im Gepäck. Auch weitere Informationen zum vernetzten und sprachgesteuerten HomePod-Lautsprechersystem blieben aus.

Quelle: MusikWoche

